Christian Nodal revela colaboración con Blackpink y Momoland

El sonorense Christian Nodal sorprendió a las fans de Blackpink y Momoland, pues a través de un en vivo, el intérprete reveló que trabajará con ellas.

Esta no es la primera vez que el K-Pop se fusiona con los cantantes latinos, pues el trío Reik participó en One More Time junto a Super Junior. Momoland hizo lo suyo con Natti Natasha y Lisa de Blackpink cantó junto a Ozuna con Sxy Girl, por lo que ahora le toca a Christian Nodal poner el sabor mexicano.

En redes sociales se hizo viral el nombre del cantante, pues las llamadas BLINK y Merry-Go-Round, se sorprendieron con la noticia, además confirmaron los rumores al descubrir que Momoland ya sigue a Christian Nodal en Instagram y el CEO de su agencia informó que tendrán promociones en Sudamérica durante el 2023.

Nodal revela sus colaboraciones con las bands girls

A través de una transmisión en vivo, el cantante de regional mexicano aseguró que hará algo junto a Momoland y Blackpink, el clip fue compartido en redes sociales ante la expectativa y emoción de las fans del K-Pop, quienes ya se imagen una balada muy al estilo del cantante.