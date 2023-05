Christian Nodal manifestó su intención de quitarse los tatuajes del rostro por una razón: “Me gustaría que mi hija conozca mi carita”.

Así reveló, sin querer, el sexo del bebé que espera con Cazzu.

Nodal reveló esta información durante una entrevista en el programa colombiano Lo sé todo, cuando hablaba de sus planes de quitarse los tatuajes de cara y abrir una tienda de tattoos.

“El punto de los tatuajes es más que nada que me quiero ver limpio... me gustan mucho mis tatuajes, amo mis tatuajes, voy a abrir un tattoo shop en Los Ángeles, y pasa que me gustaría que mi hija me conozca... conozca mi carita... Y también ya pasó una etapa muy mía, siempre hago lo que me nace del corazón”, apuntó.

“Gracias a Dios que los tatuajes se borran, todo se puede, todo tiene solución”.

Al ser cuestionado sobre la información, el cantante se negó a seguir hablando del tema y trató de reparar su error.

“No, no lo sabemos, pero yo siempre he querido una niña, pero si es niño no pasa nada”, aseguró.