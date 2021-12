$!Christian Nodal se disfraza para ver ‘Spider-Man: No way home’ junto a Belinda

Durante la noche de ayer, el intérprete de No te contaron mal subió a sus historias de Instagram una fotografía y un pequeño video de su primer visita al cine junto a su prometida.

Christian Nodal sorprendió a sus seguidores de redes sociales al revelar que, tras poco más de un año de relación, fue al cine con Belinda por primera vez. La pareja vio Spider-Man : No way home , por lo que el cantante decidió portar un atuendo considerado como el primer disfraz del superhéroe en la pantalla grande.

“Nuestra primera vez en un cine”, añadió Nodal sobre la imagen con el tema principal de Spider-Man: No way home de fondo y Belinda no publicó nada al respecto en sus redes sociales.

Christian Nodal y Belinda son una de las parejas más populares del momento y actualmente en planes de boda. Los cantantes se coincidieron en La Voz México, un reality show de canto donde ambos figuraron como coach. Según contó el sonorense en una entrevista para El Gordo y la Flaca, comenzó a sentir atracción por la artista española cuando comenzó a frecuentarla como parte del programa.