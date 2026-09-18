Christian Nodal suma nominación al Latin Grammy 2026

Christian Nodal vuelve a figurar entre los nominados al Latin Grammy, el cantante sonorense fue incluido en la lista de contendientes de la edición 2026 de estos premios, en la categoría Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi, por su producción “Bandera Blanca”.

El disco, lanzado el 21 de mayo de este año, está integrado por 13 temas y presenta una propuesta en la que Nodal combina elementos tradicionales del mariachi con una producción contemporánea, una línea que ha acompañado parte de su trayectoria dentro de la música mexicana.

Con esta nominación, el intérprete suma 17 postulaciones al Latin Grammy a lo largo de su carrera. Hasta ahora, cuenta con siete estatuillas obtenidas en distintas ediciones de los premios, que reconocen lo más destacado de la música latina.

“Bandera Blanca” se convirtió así en el proyecto que le permite regresar a una de las principales ceremonias de reconocimiento de la industria musical, en una categoría dedicada a una de las expresiones más representativas de la música mexicana.

La edición número 27 de los Latin Grammy está programada para celebrarse el 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas, Nevada, donde se reunirán los artistas nominados en las distintas categorías.

Para Nodal, la nueva postulación se suma a un historial de reconocimientos que ha acompañado su carrera desde sus primeros años en la música, particularmente dentro del género regional mexicano.

La nominación también coloca nuevamente a “Bandera Blanca” en el panorama de los principales lanzamientos de música ranchera y mariachi considerados para esta edición de los premios.