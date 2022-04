$!Christian Nodal tatúa a Adamari López durante la emisión del matutino ‘hoy Día’

El momento se dio durante una entrevista exclusiva para el programa hoy Día de Telemundo, donde la actriz y conductora, Adamari López , tuvo una charla sobre sus proyectos musicales de cara al futuro, así como que ahondará sobre su gusto por los tatuajes; sin embargo, la nacida en puerto rico no perdió la oportunidad y le pidió al intérprete de Ya no somos ni seremos , que le realizara un tatuaje en honor a su primogénita, Alaïa .

“Este es el momento en que @adamarilopez le pide permiso a su hija @alaia para dejarse tatuar por @nodal”, se lee en un videoclip de Instagram, la cuenta oficial del programa.

“Me gustaría que tú me pudieras hacer algo de que no estoy tan convencida de hacer, pero me gustaría que me lo hicieras tú. Quisiera entonces tatuarme algo que tuviera un significado que es mi hija y es que esa motivación y ese motor importante”, detalló la intérprete de 50 años.