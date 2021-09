Christian Nodal y Banda MS estrenan ‘La Sinvergüenza’

“Me dijo que como a ningún otro me amaría. Y que ella sin mí se moriría. Y la cabr... sigue viva todavía. Y yo le dije que si se iba no me dolería. Y que rápido la olvidaría. Yo pensando que me rogaría. Pero la sinvergüenza se dio la media vuelta y no ha vuelto todavía”, dice el coro de la canción.

La producción ya alcanza miles de reproducciones en solo unas horas de su lanzamiento, además los comentarios de los fans de Banda MS y Christian Nodal no se hicieron esperar y mencionaron que se nota el amor con el que trabajaron en la nueva canción.

“A los que dijeron que Belinda y Nodal traían lo mejor de sus carreras artistas le atinaron! Belinda dirigió el video, aquí sí hay amor Belinda y Nodal”, escribió un usuario en YouTube, mientras que otros destacaron la confianza que se tiene la pareja.

“La confianza y admiración que Christian le debe tener a Belinda para que dirigiera su video musical”.