Christian Nodal y Lucero, juntos en portada; la colaboración ha dividido opiniones

El anuncio de una colaboración entre Christian Nodal y Lucero ha detonado una nueva polémica en la música regional mexicana. Ambos artistas aparecen juntos en la portada de la revista Eres, sonrientes, abrazados y con una promesa implícita de colaboración.
Las redes sociales se han ocupado comentar la colaboración entre ambos artistas. En la portada de la revista se anuncia “generaciones unidas en el crossover del año”, publica el portal Infobae.
Por su parte, el medio impreso hace alarde de su nueva portada.
“Nuestra portada de octubre viene con todo: @luceromexico y @nodal. Como protagonistas, y la eterna diva Cher como ícono del mes con sus secretos, hits y dramas. Además, viajamos a Japón, el destino más cool; en música, @loscaligarisoficial ponen ritmo y locura en CDMX; descubre tu estilo en nuestro test, inspírate con Juan Pablo Fuentes en beauty y con @alinaakselrad en moda”, postea la revista Eres en su cuenta de Instagram.
Sin embargo, lejos de que esta publicación en redes sociales haya sido recibida con entusiasmo, la realidad es que desató críticas y especulaciones, lo que coloca nuevamente a Nodal en el centro del debate público.
Los comentarios de los seguidores van de la aprobación a la crítica, principalmente a Lucero:
“Después de hacer portadas con Alejandro Fernández y otros grandes...en fin, lo que sea por blanquearle la imagen al tipo. Lucero luce espectacular”. En otro post se puede leer “Algo no anda bien con las finanzas de lucerito”.
Y continúan los comentarios:
“Lucero mamita con qué te sobornaron para aceptar esto”.
“¡No manchen! ¡No se manden! ERES, mi LUCERITO no se merece esooooo!!!! ¡Me parece una gran falta de respeto! Y qué de bien que luce ella”.
“Lucero, tú muy bien, pero por qué caer tan bajo”. “Ay, hermosa qué bajo caíste con ese vato”. “Todo por limpiar la imagen”.
Los seguidores más optimistas celebraron el encuentro y anticiparon el posible lanzamiento de una colaboración inédita.
“Felicidades por tremenda portada Christian Nodal y Lucero, grandes talentos de la música mexicana y que nos han representado con su música a nivel internacional. Esperando dueto musical”, escribió un seguidor de la revista en el perfil de Instagram.