Christian Nodal y Lucero, juntos en portada; la colaboración ha dividido opiniones

El anuncio de una colaboración entre Christian Nodal y Lucero ha detonado una nueva polémica en la música regional mexicana. Ambos artistas aparecen juntos en la portada de la revista Eres, sonrientes, abrazados y con una promesa implícita de colaboración.

Las redes sociales se han ocupado comentar la colaboración entre ambos artistas. En la portada de la revista se anuncia “generaciones unidas en el crossover del año”, publica el portal Infobae.

Por su parte, el medio impreso hace alarde de su nueva portada.

“Nuestra portada de octubre viene con todo: @luceromexico y @nodal. Como protagonistas, y la eterna diva Cher como ícono del mes con sus secretos, hits y dramas. Además, viajamos a Japón, el destino más cool; en música, @loscaligarisoficial ponen ritmo y locura en CDMX; descubre tu estilo en nuestro test, inspírate con Juan Pablo Fuentes en beauty y con @alinaakselrad en moda”, postea la revista Eres en su cuenta de Instagram.