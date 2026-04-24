$!Christopher Lloyd desata la nostalgia en la CCXPMX26 y deja un mensaje sobre el futuro

El actor emocionó al público con un recorrido por su carrera, anécdotas de Volver al futuro y una reflexión sobre la actuación y la vida
La presencia de Christopher Lloyd en la CCXPMX26 se convirtió en uno de los momentos más celebrados de la convención este viernes, donde generaciones de fans se dieron cita para ver de cerca a una de las figuras más entrañables del cine y la cultura pop.
El actor, recordado mundialmente por su papel como el excéntrico Doc Brown en Volver al Futuro, fue recibido entre aplausos y ovaciones en el Thunder Stage del evento, realizado este fin de semana en el Centro Banamex.
La conversación estuvo guiada por los presentadores Javier Ibarreche, Gaby Cam y Diana Zu, que dirigieron la charla con Lloyd hacia reflexiones sobre su trayectoria y la vigencia de los personajes que ha interpretado a lo largo de décadas de trabajo.
Durante la charla, el “Doc”, como aseguró que le gusta ser nombrado, recorrió distintas etapas de su carrera, desde sus inicios en teatro hasta su salto al cine con Atrapados sin salida. El actor recordó ese proceso como una transición “fácil”, en gran parte gracias al apoyo del elenco.
“Teníamos a alguien como Jack Nicholson liderando... nos dio confianza. Fue una transición natural”, dijo.
El proyecto no solo marcó su debut en la pantalla grande, sino que también fortaleció su seguridad como actor.
“Me dio confianza. Fue un reto, pero sobreviví y eso me impulsó a continuar”.
A lo largo del panel, Lloyd habló sobre su enfoque actoral, dejando claro que no distingue entre héroes y villanos al momento de construir un personaje.
“Es lo mismo. Tienes que encontrar la realidad del personaje, entender qué siente y cuál es su punto de vista”, destacó.
El público celebró especialmente sus papeles más icónicos, desde el Juez Doom en la película ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, hasta personajes más excéntricos como el Tío Lucas de Los Locos Addams, confirmando la versatilidad que ha definido su carrera.
Sin embargo, uno de los momentos más emotivos del encuentro con los fans llegó al hablar de su papel como el Dr. Emmett Brown en la trilogía de Volver al Futuro, enmarcada con la presencia en el escenario de la CCXPMX26 de una réplica del icónico DeLorean.
Lloyd explicó que construyó al personaje inspirado en figuras como Albert Einstein y el director de orquesta Leopold Stokowski.
“Einstein veía cosas que nadie más veía. Quería que Doc tuviera esa forma de entender el universo”, explicó el legendario actor.
También destacó la parte emocional de la historia: la relación entre Doc y Marty McFly, interpretado por Michael J. Fox.
“Doc es un hombre solitario, Marty siente fascinación por él. Ambos comparten curiosidad y eso los conecta”, señaló.
Más allá de su trayectoria, el actor se mostró sorprendido y agradecido por la reacción del público mexicano. Incluso, los conductores señalaron que había asistentes llorando entre las primeras filas.
En un tono más personal, Lloyd habló de su vida fuera del cine, mencionando su gusto por la naturaleza y los paseos entre bosques en California, describiéndolos como experiencias casi espirituales.
El actor también abordó sus trabajos más recientes, incluyendo su participación en Merlina, donde interpreta al profesor Orloff, demostrando que su carrera sigue vigente entre nuevas audiencias.
“Me siento afortunado de tener la oportunidad de hacer estos personajes. Nunca imaginé algo así cuando era joven”, expresó.
Antes de despedirse, Lloyd dejó un mensaje que provocó una última ovación en el Thunder Stage.
“No te rindas. Lo más importante es tu alma, tu futuro. Si crees en ti mismo, no te rindas. Puedes construir el camino hacia donde quieres ir”, expresó visiblemente emocionado.