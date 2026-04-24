$!Christopher Lloyd desata la nostalgia en la CCXPMX26 y deja un mensaje sobre el futuro

La presencia de Christopher Lloyd en la CCXPMX26 se convirtió en uno de los momentos más celebrados de la convención este viernes, donde generaciones de fans se dieron cita para ver de cerca a una de las figuras más entrañables del cine y la cultura pop.

El actor, recordado mundialmente por su papel como el excéntrico Doc Brown en Volver al Futuro, fue recibido entre aplausos y ovaciones en el Thunder Stage del evento, realizado este fin de semana en el Centro Banamex.

La conversación estuvo guiada por los presentadores Javier Ibarreche, Gaby Cam y Diana Zu, que dirigieron la charla con Lloyd hacia reflexiones sobre su trayectoria y la vigencia de los personajes que ha interpretado a lo largo de décadas de trabajo.

Durante la charla, el “Doc”, como aseguró que le gusta ser nombrado, recorrió distintas etapas de su carrera, desde sus inicios en teatro hasta su salto al cine con Atrapados sin salida. El actor recordó ese proceso como una transición “fácil”, en gran parte gracias al apoyo del elenco.

“Teníamos a alguien como Jack Nicholson liderando... nos dio confianza. Fue una transición natural”, dijo.

El proyecto no solo marcó su debut en la pantalla grande, sino que también fortaleció su seguridad como actor.