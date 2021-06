Chuponcito se desmaquilla y quita la peluca; responde a denuncias de acoso

Chuponcito por fin habló sobre el problema legal que enfrenta tras ser acusado por su ex pareja Bárbara Estrada de acoso sexual y extorsión ante la Fiscalía General de la Ciudad de México.

“Creo que se está alzando un juicio fuera de las autoridades. Yo no sé de leyes, pero al parecer no está bien. Me muestro ante ustedes porque es el momento, quiero que vean a la persona que da vida a Chuponcito”.

El comediante dijo que confía en las leyes mexicanas y en sus abogados que están al frente del caso. Además, hizo un llamado para que no se le juzgue antes de tiempo y aclaró que el video lo publicó para respaldar a su familia y agradecer el apoyo de amigos y seguidores.

“No puedo tocar nombres de esas personas, ni sus imágenes porque sería dañar a familias, amigos, y eso no quiero (...) Yo no soy nadie para perdonar, que las perdone Dios, yo solamente quiero estar tranquilo”, aseveró.

En tanto, declaró que los medios de comunicación publicaron cosas falsas que “están fuera de la ley”, por lo que quiere evitar dar declaraciones erróneas que perjudiquen a su personaje Chuponcito y que impacten en su vida personal.

El payaso con más de 40 años de carrera, volvió a pedir que dejen de atacar a su familia y solicitó esperar el veredicto final de las autoridades ante las acusaciones de abuso sexual y extorsión que enfrenta.

Bárbara Estrada presentó una denuncia legal contra Flores Jandete el pasado 11 de junio.

En declaraciones para Sale el Sol, la ex pareja del comediante aseguró que la habría amenazado con difundir sus fotografías íntimas si ella no hacía lo que le pedía.