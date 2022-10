Chuy Lizárraga graba una composición de Espinoza Paz

Chuy Lizárraga no deja de trabajar; es un de los cantantes de regional mexicano con la agenda más cargada, con eventos todos los fines de semana en diferentes partes del País, ahora, promueve un nuevo sencillo que el público ha convertido en tendencias en redes sociales.

Se trata de una composición del cantautor sinaloense Espinoza Paz, con el que Jesús Noe Cruz Lizárraga, conocido artísticamente como Chuy Lizárraga y su Banda Tierra Sinaloense, se volvió tendencia en las redes sociales, y hoy puede festejar que Amigos no ya superó las 2 millones de reproducciones en Youtube.

“El compositor de Amigos no es Espinoza Paz, la canción se la puedes dedicar a muchísimas personas, yo creo que hay muchas personas que el amor de su vida no está a su lado, mucha gente que no está con la persona con la que quiere estar”, dijo Chuy Lizárraga acerca de su nuevo sencillo.

Explicó que Amigos no viene en un disco que pronto se estrenará, en el que deja un poco la música de banda que lo ha caracterizado para entrar de lleno al mariachi.

“¿Cómo la elegí?, pues viene dentro de un disco que va a salir más tarde de mariachi, es un tema que siempre me gustó, lo tenía desde hace tres o cuatro años hasta que tuve la chanza de sacarlo”, explicó.

Se dijo sorprendido al ver que este tema se hizo popular en TikTok, donde la gente una un fragmento de la canción para hacer videos, hasta el momento hay más de 380 videos. De hecho, Chuy se ha vuelto muy popular en esta plataforma y tiene más de medio millón de seguidores.

Por otro lado, su último sencillo Partido en dos lleva más de 72 millones de vistas, y fue número uno en los charts de las radios nacional en cinco países México, Estados Unidos, Guatemala, Honduras y El Salvador, por varias semanas consecutivas. Actualmente está dentro de top 18 de los más vistos en Youtube.

Finalmente, Chuy se anotó otro éxito el pasado domingo 2 octubre cuando se presentó en el Palenque de Guadalajara, con motivo de las Fiestas de Octubre, donde abarrotó y canto por más de 3 horas acompañado de su banda y mariachi.