Chuy Lizárraga, Julio Preciado y El Flaco llevarán su música a Estados Unidos

El próximo 12 de septiembre, en Palm Desert, California, arrancará la gira por Estados Unidos “El Chou de Chuy Lizárraga” y “Chuy Lizárraga y Julio Preciado”, una propuesta que reunirá en distintos escenarios a tres exponentes de la música sinaloense: Chuy Lizárraga, Julio Preciado y Luis Ángel “El Flaco”.

La gira, presentada por Live Nation y Rancho Humilde, contempla 13 fechas por distintas ciudades estadounidenses y, en algunas de ellas, contará con la participación de “El Flaco” como invitado especial.

El recorrido comenzará en el Acrisure Arena de Palm Desert con la presentación de Chuy Lizárraga y Luis Ángel “El Flaco”, para continuar un día después, el 13 de septiembre, en la T-Mobile Arena de Las Vegas, donde también se sumará Julio Preciado.

La agenda contempla además presentaciones en Phoenix, Wheatland, Denver, Salt Lake City, Houston, Irving, Los Ángeles, Seattle, Portland, Nueva York y Atlanta.Uno de los conciertos más esperados será el del 16 de octubre en el BMO Stadium de Los Ángeles, donde compartirán escenario Chuy Lizárraga, Julio Preciado y Luis Ángel “El Flaco”.

El espectáculo busca celebrar la música regional mexicana a través de los éxitos que han marcado las carreras de los intérpretes mazatlecos, con un formato que combinará música, interacción con el público y la personalidad de cada artista.

Chuy Lizárraga, originario de Mazatlán, cuenta con más de 32 años de trayectoria profesional y 22 como solista. Su carrera se ha caracterizado por mantener vigente el sonido de la música sinaloense y por su presencia en escenarios de México y Estados Unidos.

Por su parte, Julio Preciado es una de las voces más reconocidas de la música sinaloense. Su trayectoria incluye etapas como vocalista de La Original Banda El Limón y Banda El Recodo, agrupación con la que alcanzó proyección internacional.

Luis Ángel “El Flaco”, también originario de Mazatlán, consolidó su carrera como vocalista de Banda Los Recoditos y desde 2020 desarrolla una trayectoria como solista.

Calendario de la gira

12 de septiembre: Palm Desert, California.

13 de septiembre: Las Vegas, Nevada.

25 de septiembre: Phoenix, Arizona.

26 de septiembre: Wheatland, California.

2 de octubre: Denver, Colorado.

3 de octubre: Salt Lake City, Utah.

9 de octubre: Houston, Texas.

10 de octubre: Irving, Texas.

16 de octubre: Los Ángeles, California.

23 de octubre: Seattle, Washington.

24 de octubre: Portland, Oregon.

29 de octubre: Nueva York, Nueva York.

31 de octubre: Atlanta, Georgia.