Después de una temporada de presentaciones y compromisos musicales en Estados Unidos, Chuy Lizárraga prepara su regreso a los escenarios mexicanos, mientras presenta su nuevo sencillo “De qué sirvió”, una canción de desamor con la que muestra una faceta más sentimental de su interpretación.

El cantante sinaloense tiene programada una presentación el próximo 5 de diciembre en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, donde volverá a encontrarse con sus seguidores en una noche que tendrá como protagonistas sus éxitos y su propuesta dentro de la música regional mexicana.

Mientras se alista para este compromiso, el intérprete lanzó “De qué sirvió”, una balada escrita por el cantautor Espinoza Paz, cuya letra aborda los sentimientos que deja una relación marcada por la nostalgia y el desamor.

En esta nueva entrega, Chuy Lizárraga apuesta por una interpretación cargada de sensibilidad, en la que da mayor espacio a los matices de su voz para transmitir una historia con la que el público puede identificarse.

El tema se incorpora a su repertorio y representa una nueva apuesta musical para el cantante, quien busca mantener vigente su propuesta sin dejar de lado el estilo que ha caracterizado su trayectoria.

Con este lanzamiento y su próximo regreso a México, Chuy Lizárraga continúa con su agenda artística, combinando la presentación de nuevas canciones con los encuentros en vivo con sus seguidores.