Cierra Bad Bunny ‘la residencia’, un homenaje a su tierra Puerto Rico

El concierto final de la residencia ‘No me quiero ir de aquí’ de Bad Bunny en San Juan, Puerto Rico, reunió a una multitud dentro y fuera de El Coliseo de Puerto Rico (El Choli) y fue transmitido globalmente, marcando un cierre lleno de momentos destacados y colaboraciones inesperadas.

La velada del sábado, titulada “Una más“, se convirtió en la presentación en vivo más vista en la historia de Amazon Music en Twitch, con 340 mil espectadores, según reportó Rolling Stone.

El espectáculo, disponible durante 24 horas para su retransmisión, consolidó el fenómeno generado por la residencia de once semanas del artista puertorriqueño.

Desde el inicio del show, el cantante expresó gratitud y cercanía con su público, abriendo el evento con un mensaje.

“El show de esta noche no es solo mío, es de ustedes, es de nosotros, es de todos y todas, es de Puerto Rico”.

“Hoy celebramos lo que somos, y le mostramos al mundo nuestra energía única, sea que muchos no entienden hasta que la sienten”, dijo en su presentación.

Uno de los pasajes centrales fue la aparición de una serie de invitados que recorren distintas generaciones y géneros musicales.

Chuwi acompañó a Bad Bunny para interpretar “Weltita”, una colaboración habitual durante la residencia. Poco después, RaiNao se sumó en “Perfumito Nuevo” y la interacción entre los dos generó uno de los momentos más comentados de la noche tanto sobre el escenario como en redes sociales. Otro invitado, Dei V, se presentó para participar con su parte del tema “Veldá“.