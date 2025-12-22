Cierra Bad Bunny sus conciertos con Salma Hayek, Danna Paola, Eiza González, J Balvin y más estrellas

El cantante de reguetón, Bad Bunny sorprendió a los asistentes a su concierto, Bad Bunny regresó a la Ciudad de México, con ocho fechas de su gira ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tor’, una de las giras más esperadas del año, con muchos artistas invitados.
El concierto de Bad Bunny en la Ciudad de México, tuvo como señal particular la famosa ‘Casita’ que es parte del show. en donde en una parte del escenario se pasa cantando ahí. Dentro de ‘la casita’, asisten varios famosos a bailar con él.
Durante las fechas que estuvo en la capital, el cantante sorprendió a los miles de asistentes con los invitados durante su show. ‘La casita’ brilló con la presencia de varios artistas reconocidos de México.
Pero los conciertos no solo estuvieron marcados por la presencia de grandes artistas y momentos emotivos. En “La Casita” pasaron varias figuras del espectáculo y la música mexicana y latina. Entre ellas estuvieron Danna Paola, Salma Hayek, J Balvin y Santa Fe Klan.
En otros conciertos anteriores, Bad Bunny había contado con la presencia de figuras como Jesús Ortiz Paz, el papá de Dua Lipa, además de Diego Boneta, Renata Notni, Feid, Ana de la Reguera, Grupo Frontera, Bárbara de Regil, Galilea Montijo, Yeri Mua, Carolina Miranda y Samadhi Zendejas, entre otros. La variedad de invitados refleja la influencia y el alcance del artista.
Bad Bunny reafirma que su gira por México fue una creación de momentos irrepetibles para sus fans. La combinación de la intimidad festiva con artistas locales y el poder de un estreno global exclusivo consolida cada función como un evento histórico, fortaleciendo su conexión con el público.
The guests at "La Casita" last night were:Salma Hayek Danna Paola Loreto Peralta Santa Fe Klan Latin Mafia
J Balvin y Bad Bunny se reconcilian
El octavo y último concierto en México trajo el domingo (21 de diciembre) un cierre inesperado y memorable: J Balvin apareció como invitado sorpresa, con lo que los superastros de Puerto Rico y Colombia pusieron fin a cualquier diferencia del pasado y protagonizaron un emocionante reencuentro. Sobre el escenario principal, intercambiaron disculpas y elogios, e interpretaron “La canción” y otros éxitos.
“Y ahora hermano, somos dos hombres que estamos dando la cara representando al latino a donde vayamos, y te deseo lo mejor, que Dios te bendiga”, expresó Balvin a Bunny ante las 66. mil personas que abarrotaron el Estadio GNP Seguros, en la capital mexicana, según cifras de Ocesa.
“Gracias por esas palabras. Sabes que el sentimiento es mutuo, que te respeto mucho, que te quiero mucho y que igual, si en algún momento falté en algo, yo ya me disculpé hace mucho tiempo”, respondió en tono humilde Bad Bunny.
“La gente no sabe, pero nosotros tuvimos una conversación hace varias semanas, pero estábamos esperando el momento perfecto para compartir tarima y qué bueno que fue aquí en México. ¡Colombia, México, Puerto Rico!”.
Después de un abrazo largo y cálido, los elogios de Balvin hacia Bunny continuaron.
“Me siento supremamente orgulloso de Benito Martínez Ocasio por lo que está haciendo, por lo que representa, porque nos lleva a los latinos por el mundo entero, porque sé que es un hombre sanador, trabajador que siempre supimos que iba a ser una de las estrellas más grande de la música”, agregó el colombiano, quien portaba una chaqueta con los colores de la bandera mexicana (verde, blanca y rojo) y la figura de la Virgen de Guadalupe bordada en la espalda. “El pasado es pasado, hemos madurado, tanto tú como yo”.
Un artista global
Con invitados especiales como Feid, Grupo Frontera, Julieta Venegas y el mencionado Natanael Cano, Bad Bunny reunió a poco más de 520 mil personas en total durante los ocho shows en el Estadio GNP Seguros el 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre, todos con taquilla agotada, según cifras de Ocesa, refrendando su lugar como un artista de talla global.
Bad Bunny se ubica como el tercer artista con mayor número de conciertos realizados en el estadio capitalino antes conocido como Foro Sol, solo detrás de la superestrella colombiana Shakira, que tiene el récord con 12 fechas, y los mexicanos Grupo Firme con nueve conciertos.
La gira Debí Tirar Más Fotos comenzó el 21 de noviembre en República Dominicana y pasó también por Costa Rica. En 2026, continuará en Chile, Perú, Argentina y Brasil antes de continuar en Asia y Europa.