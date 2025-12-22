Cierra Bad Bunny sus conciertos con Salma Hayek, Danna Paola, Eiza González, J Balvin y más estrellas

El cantante de reguetón, Bad Bunny sorprendió a los asistentes a su concierto, Bad Bunny regresó a la Ciudad de México, con ocho fechas de su gira ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tor’, una de las giras más esperadas del año, con muchos artistas invitados.

El concierto de Bad Bunny en la Ciudad de México, tuvo como señal particular la famosa ‘Casita’ que es parte del show. en donde en una parte del escenario se pasa cantando ahí. Dentro de ‘la casita’, asisten varios famosos a bailar con él.

Durante las fechas que estuvo en la capital, el cantante sorprendió a los miles de asistentes con los invitados durante su show. ‘La casita’ brilló con la presencia de varios artistas reconocidos de México.

Pero los conciertos no solo estuvieron marcados por la presencia de grandes artistas y momentos emotivos. En “La Casita” pasaron varias figuras del espectáculo y la música mexicana y latina. Entre ellas estuvieron Danna Paola, Salma Hayek, J Balvin y Santa Fe Klan.

En otros conciertos anteriores, Bad Bunny había contado con la presencia de figuras como Jesús Ortiz Paz, el papá de Dua Lipa, además de Diego Boneta, Renata Notni, Feid, Ana de la Reguera, Grupo Frontera, Bárbara de Regil, Galilea Montijo, Yeri Mua, Carolina Miranda y Samadhi Zendejas, entre otros. La variedad de invitados refleja la influencia y el alcance del artista.

Bad Bunny reafirma que su gira por México fue una creación de momentos irrepetibles para sus fans. La combinación de la intimidad festiva con artistas locales y el poder de un estreno global exclusivo consolida cada función como un evento histórico, fortaleciendo su conexión con el público.