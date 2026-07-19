Cierra Banda MS con lleno total, la Feria de San Buenaventura

La Feria de San Buenaventura 2026, en su edición número 81, llegó a su fin con un cierre de primer nivel. Luego del lleno total que registró Banda MS la noche del viernes en la Plaza de Toros, reuniendo a miles de personas en este esperado concierto de la banda mazatleca. Desde el inicio del concierto, sus vocalistas Alan Ramírez y Walo Silvas lograron una gran conexión con el público que coreó todas y cada una de sus interpretaciones, recibiendo la exitosa banda mazatleca recibió grandes ovaciones de aplausos.

Temas como A lo mejor, Me gustas mucho, El color de tus ojos, Piénsalo, Que fuimos, La Casita, Tengo claro, Mi razón de ser, Háblame de ti, entre muchas otras, formaron parte del repertorio musical que la agrupación cantó a su público en Coahuila. Durante el concierto, Banda MS respondió con gusto a los aplausos y las miles de muestras de cariño que sus fans les otorgaban, agradeciendo este gesto con lo mejor que los mazatlecos saben hacer, llenarlos de alegría con su música.

Lleno total registró la banda en su actuación.

“¡Que bónito canta San Buenaventura!, esta noche quedará grabada en nuestros corazones, gracias por recibirnos con tanto cariño”, expresó Walo, encendiendo así más el ánimo de los miles de asistentes al concierto, esta vez al ritmo del Sinaloense. El empresario Javier Flores, encargado de las presentaciones artísticas, aseguró que el balance de la feria es positivo. Explicó que, aunque el arranque fue moderado debido a que todavía continuaban las actividades escolares, conforme avanzaron los días la asistencia aumentó hasta alcanzar llenos en los espectáculos estelares. Durante los 15 días de actividades, el escenario principal recibió a Alicia Villarreal, Caballo Dorado, Palomazo Norteño, Norteñazo, Conjunto Primavera, Elías Medina, Banda MS y Yuridia, ofreciendo una cartelera variada que atrajo visitantes de toda la Región Centro, diferentes municipios de Coahuila e incluso del estado de Texas.

Desde su arribo al escenario, la agrupación tuvo una buena conexión con su público.

Flores destacó que Banda MS logró un lleno total en su presentación, además, ofreció en San Buenaventura su única fecha en Coahuila durante el resto del año, mientras que Yuridia también agotó todas las localidades para su concierto de este sábado en la Plaza de Toros. El empresario señaló que el éxito de los espectáculos se reflejó también en la economía local. La ocupación hotelera alcanzó prácticamente el 100 por ciento, mientras que restaurantes, gasolineras, comercios, prestadores de servicios y hasta vecinos que ofrecieron espacios de estacionamiento obtuvieron beneficios gracias a la llegada de miles de visitantes.

El concierto contó con un escenario 360 para que todos los fans pudieran ver perfectamente a la agrupación.