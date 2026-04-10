Cierra ciclos Majo Aguilar, con su nuevo tema titulado ‘No vuelvas’

Majo Aguilar regresa con fuerza con su nuevo sencillo No vuelvas, una canción escrita por ella misma, que retrata el momento justo en el cual el amor deja de ser suficiente y alejarse se convierte en la única opción. Reconocida por su potente voz y la forma de conectar con su público, la artista apuesta por un narrativa introspectiva que plasma con total honestidad el punto de quiebre en una relación, donde quedarse y aguantar no son el camino. La ganadora de múltiples reconocimientos como Premio Lo Nuestro, detalló que este tema explora un sentimiento universal, ese de desencantarse de una relación que creíamos real y sincera. El tema, el cual se convertirá en el próximo himno al desamor, explora el desmoronamiento de una relación idealizada, además de capturar a la perfección el conflicto interno de los involucrados; de querer aferrarse a algo que, tarde o temprano dejará de funcionar.

No vuelvas es un tema que Majo ya tenía listo en el tintero, pero recién se animó a revisitarlo y fue así que lanzó la canción, asegurando que está en una etapa donde la creatividad ha llegado a ella de golpe, señala hola.com Además de lanzar un nuevo sencillo, Majo Aguilar ha dejado sin aliento a sus seguidores, pues en el video musical del tema se ha mostrado con un look muy distinto al que suele llevar. La cantante compartió en sus redes sociales un vistazo a su renovada cabellera, luciendo un estilo pixie. Sin embargo, esto es únicamente con fines par el videoclip del tema, pero reconoce en esta conversación que la idea no le desagrada del todo...así que podría ser que en un futuro no muy lejano Majo sorprenda con un radical cambio de imagen.