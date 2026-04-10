Cierra ciclos Majo Aguilar, con su nuevo tema titulado ‘No vuelvas’

Majo Aguilar regresa con fuerza con su nuevo sencillo No vuelvas, una canción escrita por ella misma, que retrata el momento justo en el cual el amor deja de ser suficiente y alejarse se convierte en la única opción.
Reconocida por su potente voz y la forma de conectar con su público, la artista apuesta por un narrativa introspectiva que plasma con total honestidad el punto de quiebre en una relación, donde quedarse y aguantar no son el camino.
La ganadora de múltiples reconocimientos como Premio Lo Nuestro, detalló que este tema explora un sentimiento universal, ese de desencantarse de una relación que creíamos real y sincera.
El tema, el cual se convertirá en el próximo himno al desamor, explora el desmoronamiento de una relación idealizada, además de capturar a la perfección el conflicto interno de los involucrados; de querer aferrarse a algo que, tarde o temprano dejará de funcionar.
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No vuelvas es un tema que Majo ya tenía listo en el tintero, pero recién se animó a revisitarlo y fue así que lanzó la canción, asegurando que está en una etapa donde la creatividad ha llegado a ella de golpe, señala hola.com
Además de lanzar un nuevo sencillo, Majo Aguilar ha dejado sin aliento a sus seguidores, pues en el video musical del tema se ha mostrado con un look muy distinto al que suele llevar. La cantante compartió en sus redes sociales un vistazo a su renovada cabellera, luciendo un estilo pixie.
Sin embargo, esto es únicamente con fines par el videoclip del tema, pero reconoce en esta conversación que la idea no le desagrada del todo...así que podría ser que en un futuro no muy lejano Majo sorprenda con un radical cambio de imagen.
“Estoy en un lugar donde me siento más poderosa creativamente y aunque falta mucho por conquistar, me gusta en el lugar en el que me encuentro y es por eso que decidí sacarla”, dijo sobre el lanzamiento.
El video musical refuerza esta narrativa emocional a través de una propuesta visual simbólica y poderosa. En él, Majo aparece en un entorno etéreo completamente blanco, para luego contrastar con un muro azul que sugiere dualidad emocional.
Uno de los momentos más significativos ocurre cuando corta sus trenzas frente al espejo, un acto que funciona como metáfora de liberación y renovación personal.
Este lanzamiento musical llega en un momento clave en la carrera de la cantante tras su reconocimiento en Premio Lo Nuestro 2026, además del aplauso y el cariño del público en múltiples escenarios. Recién, hizo vibrar de orgullo patriota y emoción con su magnífica interpretación del Himno Nacional Mexicano en el Estadio Ciudad de los Deportes, antes del partido amistoso internacional entre las selecciones femeninas de México y Brasil.
Ahora, Majo Aguilar se prepara para dar el siguiente paso en su carrera profesional, pues el 13 de noviembre de 2026 se presentará en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México.