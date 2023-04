Después de tres intensos días de fiesta en donde el Festival de Música Pa’l Norte 2023 deleitó a los regios con la presencia de importantes figuras de la musica, este domingo cerró con la presencia estelar del grupo rock The Killers. Esta no es la primera vez que la banda estadounidense pisa tierras mexicanas. La primera visita se dio en 2006 en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México, un año más tarde repitieron destino, pero esta vez en el escenario del Foro Sol.

En 2009 visitaron el Palacio por segunda ocasión y para 2013, 2016 en el Corona Capital y 2018, el Foro Sol volvió a recibirlos; también en ese año fueron parte del Corona Capital Guadalajara. El año pasado, en 2022, visitaron nuevamente la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Previo a la salida de la banda, las miles de almas ahí reunidas en el último día disfrutaron de la presencia de figuras como Miranda, Carla Morrison, Motel, Ximena Sariñana, Grupo Frontera, Manuel Turizo, Café Tacvba, pero también de bandas extranjeras como L’Imperatrice Charles Ans, Hayden James, Pierce the veil, Lasso, Wested, sumando un elenco en total de 56 artistas, divididos en nueve escenarios distribuídos por todo el Parque Fundidora.

L’Impératrice

Directo de Francia, el grupo L’Impératrice,conocido por su música pop y nu-disco arribó al escenario, en donde debutó en el país interpretando a los regios temas como Fou, Submarine, The Kiss, Digital Sunset, Off to the side, entre otros.

Nunca Jamás

Nunca Jamás fue otra de las agrupaciones que también participó en el cierre del festival, una banda sonorense con una identidad rockera, a la que enriquecen con las raíces de la música norteña y banda sinaloense que crecieron escuchando. Temas como La que se fue, Demasiado mexicano, Olvidarte, Venimos del desierto, Extranjero en mi país, Seis tragos, entre otras, forman parte de sus éxitos musicales.

Gloria Gaynor

La llamada ‘Reina de las pistas,’ a sus 80 años de edad llenó de energía el Pa’l Norte 2023, abriendo su presentación con Going out of my head, seguido de Never can say goodbye, para continuar con otro clásico Killing my softly, hasta llegar al más esperado de la noche, I will survive.

Miranda llegó por segunda ocasión a los escenarios del festival Tecate Pa’l Norte 2023, sorprendido por el Lineup que ofrecen a los asistentes este año. Después de 22 años de carrera para la agrupación, aseguraron sentir la misma esencia de la banda hasta el día de hoy, ya que sus canciones siguen deleitando a los fanáticos.

Miranda

La agrupación informó que se encuentra trabajando en su próximo nuevo disco que lleva por nombre Hotel Miranda y que cuenta con 11 canciones, las cuales cantan con un artista distinto y se trata de las más icónicas de la banda. Será el próximo 18 de abril que salga el disco completo y se dedicarán a presentarlo todo el año. Temas como Perfecta, Uno los dos, Don, Yo te diré, Prisionero, entre otros, se pudieron escuchar en su presentación.

De Colombia con todo y su flow urbano llegó al Pa’l Norte 2023 decidido a hacer bailar a los regios, el cantante Manuel Turizo, quien abrió la noche con el tema Desconocidos, para luego continuar con uno de sus más reciente éxitos, La Bachata, con la que puso sabor al ambiente a ritmo de reguetón.

Manuel Turizo

Luego continuó con los cortes Extasis, Buscando una lady, Déjala que vuelva, La nota, Dije que te olvidé pero no te había olvidado, El merengue, entre muchas otras que hicieron vibrar a su público.

Café Tacvba es una de las agrupaciones que tiene una gran historia en el Festival Pa’l Norte, a lo largo de poco más de 10 años el festival ha contado con varios actos memorables y uno de los grupos que ha protagonizado algunos de ellos ha sido Café Tacvba.

Café Tacvba

El cuarteto de Ciudad Satélite se ha presentado en tres ediciones, la del festival, específicamente en el 2013, 2015, y 2019, por lo que este 2023 no iba a ser la excepción. Rubén, Quique, Meme y Joselo arribaron al evento para interpretar un recuento de sus mejores éxitos.

Grupo Frontera