Cineasta Markus Schleinzer presenta su película Rose en Festival de Cine de Morelia

La inspiración para Rose surgió de una investigación del director sobre alrededor de 300 mujeres europeas del Siglo 17 que asumieron identidades masculinas. Estas acciones buscaban evitar matrimonios no deseados, acoso, o acceder a educación e independencia económica, metas generalmente reservadas a los hombres.

Durante el evento, Daniela Michel, fundadora y directora del festival, recibió al realizador y destacó la relevancia del encuentro entre cineastas internacionales y el público mexicano. Schleinzer fue reconocido por su trayectoria como director de casting en más de 60 producciones.

El cineasta austriaco Markus Schleinzer presentó su película Rose en el Festival Internacional de Cine de Morelia. La obra, ambientada en el Siglo 17, aborda la lucha de mujeres por la libertad e independencia, reflejando desafíos de género actuales.

El cineasta indicó que el objetivo principal de estas mujeres fue “alcanzar la libertad que la sociedad solía otorgar únicamente a los hombres”. Agregó que desarrolló este drama de época como un espejo del presente, buscando alzar la voz sobre la marginación femenina y la brecha de género.

La película Rose está protagonizada por Sandra Hüller, quien ganó el Oso de Plata a Mejor Interpretación Protagónica en el Festival Internacional de Cine de Berlín. La filmografía de Schleinzer como director incluye Michael: crónica de una obsesión, de 2011, y Angelo, de 2018.

Schleinzer mencionó la importancia de asistir al cine como un acto político. Hizo una invitación a retomar estos espacios sociales y agradeció al festival por generarlos y fomentarlos para la comunidad.

Ambientada en la Europa del Siglo 17, tras la Guerra de los Treinta Años, Rose narra la historia de una mujer que asume una identidad masculina para reclamar una propiedad. Con ello busca construir una vida propia en una sociedad que restringe las libertades femeninas.

Al abordar la simbología de Rose, el cineasta detalló que buscó crear un círculo narrativo. Las cenizas representan tanto la muerte como el renacer, reflexionando sobre el legado para futuras generaciones y la importancia de construir un camino hacia la equidad.