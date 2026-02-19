$!Cinépolis proyectará el último concierto de Rocío Dúrcal en el Auditorio Nacional

“Vive este concierto histórico como nunca antes”, se lee en el anuncio difundido por la empresa de cines.

La transmisión está programada para el próximo 25 de marzo y se promociona con imagen remasterizada y audio 5.1, prometiendo una experiencia renovada para el público.

La cadena de cines Cinépolis anunció que llevará a la pantalla grande el último concierto que ofreció Rocío Dúrcal en el Auditorio Nacional.

El proyecto se realiza en colaboración con Sony Music, aunque hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre la dinámica de la proyección.

La compañía no ha informado el precio de los boletos, ni ha especificado si la exhibición se realizará en complejos de todo el País o solo en ciudades seleccionadas.

Se espera que en los próximos días se amplíe la información sobre esta función especial que revive uno de los conciertos más emblemáticos de la llamada “Reina de las Rancheras”.

Pues ya causó revuelo en redes, tal y como lo hizo Cinemex con la proyección del concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes, en marzo del año pasado.



‘La española más mexicana’

“La Dúrcal” fue una de las voces más queridas de la música en español y una figura clave en la internacionalización de la canción ranchera. Española de nacimiento, pero profundamente adoptada por este País, construyó una carrera que abarcó más de cuatro décadas entre el cine y la música, muy de la mano de Juan Gabriel.

Fue en los años 70 cuando inició una colaboración histórica con “Divo de Juárez”, quien le produjo varios discos y le compuso algunos de sus mayores éxitos, como Amor eterno y Costumbres.

Gracias a esa mancuerna artística, Rocío Dúrcal se convirtió en intérprete fundamental de la música ranchera, pese a no ser mexicana.

Rocío falleció el 25 de marzo de 2006 tras una batalla contra el cáncer. Su muerte conmocionó tanto a todos los países de habla hispana, donde era considerada un símbolo musical.

A 20 años de su partida, su música sigue vigente. Sus canciones continúan sonando en serenatas, homenajes y escenarios, y su último concierto en el Auditorio Nacional permanece como uno de los momentos más emotivos de su carrera.