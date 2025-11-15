Citan a Christian Nodal y a sus padres a audiencia por disputa legal con Universal Music

De acuerdo con información difundida por infobae.com y presentada en el programa Ventaneando, la cita judicial quedó programada para las 14:35 horas del 18 de noviembre de 2025. La resolución fue emitida tras una revisión de la carpeta de investigación solicitada por la disquera.

Un juez de la Ciudad de México ordenó que el cantante y sus padres, Cristy Nodal y Jaime González, comparezcan a una audiencia de imputación el próximo martes 18 de noviembre, como parte del procedimiento iniciado por Universal Music por presunta falsificación de firmas en contratos.

Mientras Christian Nodal celebraba su reciente reconocimiento en los Latin Grammy 2025, el panorama legal que enfrenta junto con sus padres avanzó hacia una etapa decisiva.

El enfrentamiento legal entre Nodal y Universal Music se remonta a los años posteriores a la conclusión del contrato que los vinculó de 2016 a 2020.

Durante ese periodo, el intérprete lanzó producciones como Me dejé llevar, Ahora y Ayayay!, materiales de los que surgieron éxitos como Adiós amor y De los besos que te di, detalla elimparcial.com

Al finalizar la relación laboral, Nodal inició una demanda civil para reclamar derechos sobre sus composiciones. Universal Music respondió con una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, argumentando la presunta falsificación de firmas en documentos presentados durante el proceso civil.

La imputación alcanza también a los padres del artista, Silvia Cristina Nodal Jiménez y Jesús Jaime González Terraza, quienes participaron activamente en la administración de la carrera de su hijo durante el periodo en que estuvo bajo contrato con Universal Music.

En mayo de 2025, ambos acudieron a una audiencia de desahogo de pruebas en la Ciudad de México. Posteriormente, la disquera solicitó judicializar la carpeta de investigación, lo que derivó en la fijación de la audiencia de imputación del próximo 18 de noviembre.

Hasta el momento, ni el cantante ni sus padres han emitido declaraciones públicas sobre el llamado del juez. Horas antes de conocerse la resolución, Nodal ofreció un concierto en California y celebró su reciente logro en la industria musical.

En un contexto distinto, la música mexicana tuvo un momento destacado durante la 26 entrega de los Latin Grammy, realizada el 13 de noviembre de 2025 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Christian Nodal obtuvo el premio a Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por ¿Quién + Como Yo?, compitiendo directamente con figuras como Pepe Aguilar, su suegro, nominado por Mi suerte es ser mexicano.

La categoría generó expectativas debido al peso del género y la participación de ambos intérpretes con proyectos recientes. Nodal dedicó el galardón a su equipo técnico y de producción, destacando el esfuerzo conjunto para lograr un sonido que preservara la esencia del mariachi contemporáneo.