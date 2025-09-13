Citan a Taylor Swift como testigo en el juicio entre Blake Lively y Justin Baldoni

Taylor Swift

La cantante Taylor Swift fue oficialmente convocada como testigo en el juicio que enfrenta a Blake Lively con su excompañero y director Justin Baldoni, por hechos ocurridos durante el rodaje de la película It ends with us.

Medios estadounidenses citaron documentos judiciales, que señalam que el equipo de Baldoni informó que la cantante de 35 años “ha aceptado comparecer” para una declaración bajo juramento entre el 20 y el 25 de octubre.

Swift se encuentra próxima al lanzamiento de su esperado disco The Life of a Showgirl (3 de octubre) y, según sus representantes, tiene compromisos profesionales que le impiden hacerlo antes del 20.

El abogado de Baldoni explicó esa situación a la corte para solicitar un ajuste en el calendario de audiencias, y así incorporar el testimonio de Swift en la fase de exposición de pruebas al tribunal.

Horas después de la versión de la defensa de Baldoni, el equipo legal de Taylor Swift negó que la cantante hubiese aceptado la citación. En cambio, la fecha de su declaración bajo juramento se habría pactado en caso se viera obligada a comparecer, de acuerdo con infobae.com.

De acuerdo con People, en una carta remitida a la corte, el abogado Doug Baldridge en representación de Swift resaltó que le habían avisado sobre la solicitud de testificar “tres días atrás”.

“Ella no tiene participación en estas disputas”, añadió en el texto.

El proceso judicial comenzó a fines de 2024, cuando Lively presentó una demanda contra Baldoni acusándolo de acoso sexual y represalias durante la filmación, además de promover una campaña de difamación en su contra. Según Variety, la actriz sostiene que, tras denunciar su comportamiento, Baldoni y los productores emprendieron un ataque mediático para desprestigiarla.

Baldoni, de 41 años, rechazó los señalamientos y respondió con una contrademanda en enero de 2025, en la que llegó a mencionar a Swift como parte de la supuesta “presión de celebridades” que habría ejercido Lively para imponer cambios en la película. Dicha acción legal fue posteriormente desestimada.

Asimismo, el actor de Jane The Virgin intentó citar a Swift como testigo en mayo, para obtener evidencia de sus comunicaciones con Lively, pero ese recurso fue retirado semanas después.