Claudia Ruíz gana MasterChef 24/7

Claudia Ruíz, de Ciudad Madero, ganó dos millones de pesos y el trofeo MasterChef 24/7. Fue nombrada “Maestra del fuego” anoche en la gala final del formato culinario, celebrada en Ciudad de México, tras diecisiete semanas de competencia.

Los cuatro finalistas presentan sus platillos al panel de jueces en la cocina del programa.

Los cuatro finalistas presentan sus platillos al panel de jueces en la cocina del programa.

Esta edición de MasterChef 24/7 implementó un formato innovador, ofreciendo diecisiete semanas de competencia continua. El programa buscó la excelencia culinaria a través de desafíos diarios y la supervisión constante de chefs mentores, elevando el nivel técnico de los participantes.

La cocinera de Ciudad Madero se impuso a Lancer, Ixdit y Flor en la final del programa, consagrándose como la nueva “Maestra del fuego” después de diecisiete semanas de competencia.

Claudia Lizaldi, conductora del programa, da la bienvenida a los invitados a la gala final.

Claudia Lizaldi, conductora del programa, da la bienvenida a los invitados a la gala final.

La conductora Claudia Lizaldi recibió en el estudio a los jueces Zahie Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena. También estuvieron presentes los maestros y mentores Isabel Carvajal, Lili Cuellar, Diego Niño y Edgar Núñez, junto con ex participantes y familiares de los finalistas.

Los cuatro finalistas se enfrentaron al desafío de preparar un menú de cuatro tiempos: entrada fría, entrada caliente, plato fuerte y postre. Contaron con 120 minutos de cocción en vivo y sin pausas; Ixdit tuvo una ventaja de diez minutos adicionales.

Los puntos a calificar incluyeron técnica, ejecución, armonía entre ingredientes, estética y sabor. Los jueces analizaron cada propuesta antes de anunciar a la ganadora.

Ruíz agradeció la experiencia y el apoyo de jueces, mentores, la conductora Claudia Lizaldi y sus compañeros, en un momento de gran emoción.

Flor ocupó el cuarto lugar, Ixdit el tercero y Lancer el segundo. Los tres finalistas también exhibieron un alto nivel culinario, destacando los aprendizajes y la experiencia adquirida durante la temporada del programa.