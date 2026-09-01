Claudia Ruíz gana MasterChef 24/7

Claudia Ruíz, de Ciudad Madero, ganó dos millones de pesos y el trofeo MasterChef 24/7. Fue nombrada “Maestra del fuego” anoche en la gala final del formato culinario, celebrada en Ciudad de México, tras diecisiete semanas de competencia.
La cocinera de Ciudad Madero se impuso a Lancer, Ixdit y Flor en la final del programa, consagrándose como la nueva “Maestra del fuego” después de diecisiete semanas de competencia.
Esta edición de MasterChef 24/7 implementó un formato innovador, ofreciendo diecisiete semanas de competencia continua. El programa buscó la excelencia culinaria a través de desafíos diarios y la supervisión constante de chefs mentores, elevando el nivel técnico de los participantes.
La conductora Claudia Lizaldi recibió en el estudio a los jueces Zahie Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena. También estuvieron presentes los maestros y mentores Isabel Carvajal, Lili Cuellar, Diego Niño y Edgar Núñez, junto con ex participantes y familiares de los finalistas.
Los cuatro finalistas se enfrentaron al desafío de preparar un menú de cuatro tiempos: entrada fría, entrada caliente, plato fuerte y postre. Contaron con 120 minutos de cocción en vivo y sin pausas; Ixdit tuvo una ventaja de diez minutos adicionales.
Los puntos a calificar incluyeron técnica, ejecución, armonía entre ingredientes, estética y sabor. Los jueces analizaron cada propuesta antes de anunciar a la ganadora.
Ruíz agradeció la experiencia y el apoyo de jueces, mentores, la conductora Claudia Lizaldi y sus compañeros, en un momento de gran emoción.
Flor ocupó el cuarto lugar, Ixdit el tercero y Lancer el segundo. Los tres finalistas también exhibieron un alto nivel culinario, destacando los aprendizajes y la experiencia adquirida durante la temporada del programa.