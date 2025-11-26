Clausuran hotel del actor Roberto Palazuelos en Tulum

El Hotel Diamante K fue uno de los establecimientos suspendidos tras hallarse inconsistencias en precios y prestación de servicios, señala elimparcial.com

La inspección, realizada alrededor del 25 de noviembre de 2025, identificó prácticas que vulneran los derechos de los consumidores, así como tarifas elevadas que afectan la experiencia turística en la zona.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llevó a cabo un operativo en Tulum, Quintana Roo, que derivó en la suspensión de diversos establecimientos, entre ellos el Hotel Diamante K, propiedad del empresario y actor Roberto Palazuelos.

La Profeco determinó que la habitación doble del Diamante K era la más costosa del área inspeccionada, con un precio de 13 mil 860 pesos por noche, cifra significativamente mayor al promedio regional.

El establecimiento también ofrecía otras tarifas que iban desde mil 340 pesos por una cabaña económica con baño compartido, 2 mil 800 pesos por una cabaña con vista al mar y cama king. En los restaurantes del hotel, los platillos tenían costos de 300 a 500 pesos, lo que contribuyó a la evaluación de precios elevados.

Durante la inspección se encontraron menús en moneda extranjera o en idiomas distintos al español, algunos sin precios visibles, lo que contraviene la Ley Federal de Protección al Consumidor.

La falta de información clara fue motivo suficiente para la colocación de sellos de suspensión. Hasta el momento, Roberto Palazuelos no ha ofrecido declaraciones respecto al operativo.

La Profeco realizó 29 visitas a hoteles, restaurantes, farmacias y tiendas de autoservicio ubicadas en el centro de Tulum y en el Parque Jaguar. La autoridad detectó violaciones recurrentes que afectan directamente a turistas y residentes.

Entre las irregularidades más frecuentes se registraron: Falta de exhibición de tarifas, ausencia de términos y condiciones e inducción al pago de propinas, así como omisiones en la entrega de comprobantes de pago.

La Profeco señaló que la variabilidad de precios podría afectar tanto a turistas como a residentes durante la temporada alta, por lo que anunció que mantendrá vigilancia permanente para evitar incrementos injustificados y garantizar el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor.