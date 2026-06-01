Clint Eastwood se retira oficialmente del cine a los 96 años

El legendario cineasta, que cuenta con 96 años, se ha retirado de las pantallas de manera definitiva, según reveló su propia familia.

Aunque el director nunca hizo un anuncio oficial, su última película detrás de las cámaras fue Jurado nº2 (estrenada en 2024), mientras que su última aparición como actor ocurrió tres años antes en Cry Macho.

Confirmado por la familia: “Ahora está retirado”

Quien compartió la información sobre su jubilación fue su hijo, Kyle Eastwood. En una entrevista para France Info, el músico y compositor aseguró que las expectativas de ver una nueva película de su padre son prácticamente nulas.

Kyle, quien además de ser un prestigioso bajista de jazz ha trabajado componiendo bandas sonoras para los filmes de su padre desde que era un niño (debutó en El fuera de la ley en 1976), conoce el negocio desde adentro y habló con mucha nostalgia sobre el fin de esta era:

“Tengo muchos buenos recuerdos de trabajar con él: ahora está retirado, tiene 96 años (cumplidos recientemente). Colaborar con mi padre en numerosos filmes ha sido una experiencia maravillosa”, confesó.

Con esto se disipan las dudas de los cinéfilos más optimistas, quienes esperaban que Clint rompiera el récord del portugués Manoel de Oliveira como el director de más edad en activo detrás de una cámara.

De las películas ‘Serie B’ a los Premios Óscar

El actor y director arrancó su carrera en 1955 y lo llevó a picar piedra en películas de Serie B y series de televisión, antes de convertirse en el rostro definitivo del Wéstern gracias a sus colaboraciones con grandes de la industria como Sergio Leone y Don Siegel.

El verdadero cambio de juego ocurrió en 1967, cuando fundó su propia productora, Malpaso, y debutó como director cuatro años después con Escalofrío en la noche (1971). A partir de ahí, Clint construyó su imperio bajo reglas muy sencillas pero efectivas:

Rodar rápido y con presupuestos moderados; mantenerse fiel a las estructuras de la narrativa clásica de Hollywood y usar su gigantesco carisma para asegurar el éxito en la taquilla.

Un legado imprescindible en Hollywood

Los aplausos de la crítica internacional en Cannes por Bird (1988) y, sobre todo, la noche histórica en la que se llevó los premios Óscar por Sin perdón (1993) y posteriormente por Million Dollar Baby (2004), terminaron de consagrarlo como uno de los autores más importantes de la historia del cine moderno.

Si las declaraciones de su hijo cierran definitivamente este capítulo, Clint Eastwood se va a descansar a casa con la frente en alto: ya no le queda absolutamente nada que demostrarle al mundo.