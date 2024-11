Colabora la mexicana Deyra Barrera con Kendrick Lamar en ‘GNX’

El pasado 22 de noviembre nos quedamos impactadas cuando sin ningún tipo de aviso, Kendrick Lamar lanzó un nuevo álbum llamado GNX. Para mayor sorpresa, tiene homenajes a la música latina y uno de ellos es la participación de la mexicana Deyra Barrera.

“Siento aquí tu presencia / la noche de anoche de anoche / y nos ponemos a llorar” son las primeras líneas con las que abre el disco GNX; sin embargo, estas no son pronunciadas por Kendrick Lamar sino por Deyra Barrera.

Barrera no solo participa en la canción “wacced out murals” que abre el álbum, sino que también podemos escucharla en “reincarnated” y en la canción de cierre “gloria”.

Originaria de Villa Juárez, Sonora, Deyra Barrera es una cantante mexicana que ha estado inmersa en el mundo que conocemos como regional mexicano durante dos décadas.

Ha participado en programas como La Academia, Tengo talento, mucho talento, La Voz México, entre otros. Actualmente tiene dos álbumes en solitario que son Sufriendo a Solas y Mi Juventud a los 40.

La participación

Actualmente ella reside en Los Ángeles, California y recientemente participó haciendo un homenaje al legendario beisbolista Fernando Valenzuela, quien falleció el pasado 22 de octubre.

De acuerdo a Rolling Stone, ahí es donde Kendrick Lamar conoció a Deyra Barrera y quedó fascinado con su voz. Tanto que en cuestión de días ella se encontraba grabando con él en su estudio.

“No tenía idea de lo que iba a grabar. Yo hago mariachi, no rap. Me dijeron que querían mi estilo, mi voz. No tenía idea de cómo iba a quedar en el disco”, comentó la cantante en entrevista a Rolling Stone.

En una publicación en Instagram, Deyra Barrera le agradeció a Kendrick Lamar “por darme la mejor oportunidad de mi carrera, por escucharme y creer en mí”.

“Me siento muy honrada de representar a Los Ángeles y de representar mi hermosa cultura con mi voz en tu nuevo álbum! ¡VIVA MÉXICO y Viva La Música!”, añadió.

No es el único talento latino en GNX

Deyra Barrera nos es la única latina/mexicana que aparece en el disco de Kendrick Lamar. En el track 11, titulado “gnx”, el primer verso que se escucha es del rapero mexicano Peysoh.

Aunque es nativo de Maywood, California, sus raíces son mexicanas. En 2022, lanzó su primer proyecto Ghetto Journal y al año siguiente sacó Get Rich or Life Sliding.

También puedes escuchar al rapero emergente guatemalteco-mexicoamericano Lefty Gunplay en el outro de la canción “tv off”.