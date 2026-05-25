Colabora Peso Pluma con Adidas para lanzar una camiseta para la Selección Mexicana de Futbol

Peso Pluma apoyará a la selección nacional de fútbol de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026 con estilo gracias a su más reciente colaboración. Pluma se asoció con Adidas para crear una camiseta de visitante para la temporada 2026-27 de la selección mexicana. El artista se convirtió en embajador de Adidas antes del Mundial. La noticia de su nombramiento como embajador se dio a conocer a mediados de febrero, marcando un momento trascendental en la música, la moda y la cultura mexicanas.

“Representar las tres rayas por México y nuestra música con Adidas es algo con lo que soñé desde niño”, dijo Peso Pluma en un comunicado. “Esto no es solo sobre mí, es para mi gente, mi cultura y todos los que están impulsando a México hacia adelante. Estoy emocionado de unirme a la familia Adidas y seguir mostrando al mundo quiénes somos”. Adidas tiene una larga lista de embajadores musicales, incluidos Bad Bunny y YUQI del grupo de chicas de K-pop i-dle, señala billboard.com El jersey colaborativo ya está disponible para la compra antes del inicio del torneo en junio, a través del sitio web de Adidas y en Warehouse Shoe Sale, también conocido como WSS. El jersey tiene un precio de 100 dólares y fue lanzado junto con una camiseta Away Authentic por 150 dólares.

El jersey tiene un precio de 100 dólares y fue lanzado junto con una camiseta Away Authentic por 150 dólares.