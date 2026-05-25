Colabora Peso Pluma con Adidas para lanzar una camiseta para la Selección Mexicana de Futbol

Peso Pluma apoyará a la selección nacional de fútbol de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026 con estilo gracias a su más reciente colaboración.
Pluma se asoció con Adidas para crear una camiseta de visitante para la temporada 2026-27 de la selección mexicana. El artista se convirtió en embajador de Adidas antes del Mundial.
La noticia de su nombramiento como embajador se dio a conocer a mediados de febrero, marcando un momento trascendental en la música, la moda y la cultura mexicanas.
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“Representar las tres rayas por México y nuestra música con Adidas es algo con lo que soñé desde niño”, dijo Peso Pluma en un comunicado. “Esto no es solo sobre mí, es para mi gente, mi cultura y todos los que están impulsando a México hacia adelante. Estoy emocionado de unirme a la familia Adidas y seguir mostrando al mundo quiénes somos”.
Adidas tiene una larga lista de embajadores musicales, incluidos Bad Bunny y YUQI del grupo de chicas de K-pop i-dle, señala billboard.com
El jersey colaborativo ya está disponible para la compra antes del inicio del torneo en junio, a través del sitio web de Adidas y en Warehouse Shoe Sale, también conocido como WSS. El jersey tiene un precio de 100 dólares y fue lanzado junto con una camiseta Away Authentic por 150 dólares.
Ambos modelos pueden personalizarse con el nombre de tu jugador favorito del equipo nacional de fútbol de México. Aunque ambas camisetas lucen iguales por fuera — una base blanca con detalles en rojo y verde —, una está diseñada para el rendimiento, mientras que la otro está pensado para la moda y el uso diario.
El Away Authentic Jersey se describe como un “estilo de rendimiento élite”, una frase comúnmente utilizada para referirse a lo que también se conoce como camisetas “auténticas” o “vapor”. Este estilo está menos enfocado en la moda y más en la funcionalidad, con detalles de diseño atlético que podrían ser útiles para los futbolistas en el campo de juego.
Entre sus características se incluyen tecnología para absorber el sudor, costuras termoselladas (unidas con calor y presión en lugar de hilo) para mayor durabilidad y materiales livianos para una mejor transpirabilidad. Todos estos elementos están implementados en este estilo “auténtico” porque es un jersey que un jugador de fútbol podría usar durante un partido profesional.
La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará el 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de junio. El torneo se jugará entre Canadá, México y Estados Unidos. México es solo uno de los muchos países que participarán en el torneo. Otros equipos clasificados incluyen Canadá, Estados Unidos, Argelia, Australia, Brasil, Francia, Alemania, Marruecos, Jordania, Escocia, Arabia Saudita y Sudáfrica.