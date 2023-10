Peso Pluma ha vuelto a sorprender ya que protagonizó el nuevo comercial de Netflix para estas celebraciones de Halloween.

El intérprete de Ella baila sola hizo su debut como actor en un breve spot promocional de la plataforma de streaming para Halloween.

Netflix tomó todos esos comentarios que apuntaban que Peso Pluma tenía un gran parecido con Mike Wheeler, personaje importante dentro de la popular serie Stranger Things, señala milenio.com

Durante el comercial se puede ver una fiesta de disfraces con personajes de series como El Juego del Calamar, One Piece y Wednesday. De repente, Peso Pluma aparece en la fiesta sin ningún disfraz lo que provoca que la música y el baile paren, impidiéndole el acceso. Luego de dar una vuelta, el mexicano aparece con la ya reconocida playera del Hellfire Club para decir: “ahora sí soy Mike, perros”. No te pierdas este video donde nos muestra que no estábamos equivocados cuando se hicieron las comparaciones.

A pesar de que este comercial causó gran gracia entre los seguidores de la franquicia y del músico, muchos otros dijeron que no era con Mike con quien guardaba un gran parecido, y que más bien era con Will Byers, interpretado por Noah Schnapp.

Hassan (nombre real de Peso Pluma) ha conseguido colocar la música hecha en México en el mapa de todo el mundo haciendo que grandes nombres de la industria vean lo que se hace en tierra azteca.

Este 2023 ha sido el año de los corridos tumbados. La fama que han gozado cantantes como Junior H, Fuerza Regida o Natanael Cano ha sobrepasado las expectativas. Sin embargo, ninguno de ellos se ha podido comparar con lo que ha significado Peso Pluma para la música mexicana en todo el mundo.