Colaboran Carín León y Cody Johnson, para el tema ‘She hurts like tequila’

El aclamado cantautor mexicano Carín León y el artista multi-platino Cody Johnson han unido fuerzas para lanzar su nueva colaboración She Hurts Like Tequila disponible ya en todas las plataformas digitales.

Para Carín, este dueto viene después de una serie de triunfos destacados, incluyendo su inolvidable presentación en el Rodeo Houston y el éxito de su sencillo El Amor de Mi Herida , que alcanzó el número 1 en el chart Latin Airplay de Billboard. Con She Hurts Like Tequila , Carín continúa consolidando su impacto global y llevando su música a nuevas audiencias.

Fascinado por sus letras, melodías y la fuerza de su interpretación, Cody no dudó en invitarlo a escribir juntos. Fue así como la colaboración tomó forma el pasado diciembre en Las Vegas, She Hurts Like Tequila nació de esa sesión de composición, junto con los coautores Trent Willmon, Johan Sotelo y Orlando Aispuro Meneses.

Cody Johnson es un cantante y compositor estadounidense de música country, originario de Texas. Nacido el 21 de mayo de 1987, Johnson comenzó su carrera musical en la escena local, ganando popularidad por su estilo auténtico y su potente voz.

Su música combina elementos tradicionales del country con influencias contemporáneas, lo que le ha permitido conectar con una amplia audiencia.

Entre sus éxitos más conocidos se encuentran canciones como On My Way to You y Dear Rodeo. Además de su carrera musical, Johnson es conocido por su amor por el rodeo y su estilo de vida rural, lo que resuena profundamente con sus seguidores. Su dedicación y autenticidad lo han consolidado como una figura destacada en la música country actual.