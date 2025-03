Colaborarán Selena Gomez y Benny Blanco con el álbum ‘I Said I Love You First’

Hace unos meses, Selena Gomez dio a conocer su compromiso matrimonial con el productor de música estadunidense Benny Blanco, un anuncio que emocionó a muchos de sus fans.

Ahora, Selena acaba de anunciar un nuevo proyecto junto a su prometido, en el que también anunció las canciones de las que vendrá compuesto este proyecto.

A través de la red social de Instagram, Selena Gomez reveló que en los próximos días se estrenará un nuevo álbum en colaboración con Benny Blanco.

En el pie de página escribió: “Filtrando algunos detalles más”. Además, también anunció la emoción que les provoca tanto a ella como a Benny el proyecto.

“Benny y yo estamos muy emocionados de revelar la lista de canciones oficial de nuestro álbum ‘I Said I Love You First’”, escribió.

En la imagen revelada, Gomez mostró un marco de fotografía en el que venían escritas las 14 canciones que compondrán el nuevo trabajo. En ella se observan los siguientes temas:

1. I Said I Love You First

2. Yeounger And Hotter Than M

3. Call Me When You Break Up

4. Ojos Tristes

5. Don’t Wanna Cry

6. Sunset Blvd

7. Cowboy

8. Bluest Flame

9. How Does It Feel To Be Forgotten

10. Do You Wanna Be Perfect

11. You Said You Were Sorry

12. I Can’t Get Enough

13. Don’t Take It Personally

14. Scared Of Loving

Selena Gomez anunció que el álbum saldrá el viernes 21 de marzo en las diferentes plataformas musicales.