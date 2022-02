$!Coldplay agrega más fechas en su gira por México

Para sorpresa de sus fans mexicanos, Coldplay añadió a su gira The Music of the Spheres dos fechas más en México, una el 30 de marzo, en el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco y otra más el 6 de abril en el Foro Sol de la Ciudad de México, siendo en total 7 conciertos que tendrá la agrupación en tres ciudades del país.

“Los que me conocen saben, que esta noticia no solo me costó guardarla ¡VALE DEMASIADO PARA MI! Con mi corazón lleno de alegría les comparto que mi banda favorita del mundo Coldplay, me invitó a abrir TODA SU GIRA EN MÉXICO y estoy que ¡No me la creo! ¡Qué EMOCIÓN! ¿Quién va?”, compartió la intérprete.