Coldplay anunció su nuevo álbum de estudio llamado “Moon Music”, cuyo lanzamiento está previsto para el 4 de octubre de este año.

El álbum está producido por Max Martin, quien ha trabajado con grandes exponentes mundiales como BTS, Britney Spears, The Weeknd, Taylor Swift y Ariana Grande. El álbum es el primero del grupo desde “Music of the Sph

La banda británica Coldplay compartió un video de un reciente concierto en Budapest, donde tocaron su nuevo tema y anunciaron el 4 de octubre como el día de lanzamiento de su próximo álbum de estudio.

“Moon Music, el nuevo álbum, llega el 4 de octubre. Ediciones limitadas firmadas disponibles. Reserva en store.coldplay.com (enlace en la biografía)”, publicó Coldplay en Instagram.

Esta nueva producción será el primer álbum del mundo lanzado como LP EcoRecord de 140 g, y cada copia estará hecha de 9 botellas de plástico PET recicladas recuperadas de desechos posconsumo y así evitarán la reducción de CO2 del proceso de fabricación.