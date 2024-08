La banda inglesa Coldplay sorprendió a todos sus seguidores anunciando una colaboración musical con la cantante argentina Tini Stoessel.

El tema forma parte del disco Moon Music, sucesor de Music of the Spheres y Tras escuchar feelslikeimfallinginlove como primer adelanto, la banda confirmó que We pray será el segundo sencillo.

Tal y como ha publicado en sus redes sociales, Chris Martin estará acompañado por las voces de los raperos Burna Boy y Little Simz, la cantante chileno-palestina Elyanna y la artista argentina Tini Stoessel.

De esta forma, los cinco darán forma a una canción que servirá como oración a aquellos que la necesiten.