Coldplay invita al escenario a Huillo, niño mexicano con autismo que se hizo viral hace 6 años

La banda británica Coldplay invitó al escenario al niño mexicano Huillo, para interpretar uno tema que el mismo menor compuso: Different is okay.

Se trata del niño que tiene autismo, que acompañó a su padre a un concierto de Coldplay cuando tenía justamente seis años y cuyo video de aquella ocasión se hizo viral.

Ahora se reencontró en su más reciente concierto en el Foro Sol Fix You, y subió al escenario con Chris, Will, Jon y Guy para tocar el piano y cantar Different Is Okay, una canción que el pequeño compuso y subió a su canal de Youtube.

Cuando Huillo tenía 4 años, fue diagnosticado con autismo. Unos años después, descubrieron que era fan de Coldplay, por lo que lo llevaron a un concierto de la banda.

Y mientras tocaban “Fix You”, Huillo conectó con la canción y comenzó a llorar en brazos de su padre, quien estaba coreando el tema.

El video lo subió su padre a redes y se hizo viral, tras lo cual, Huillo fue contactado por la banda para agradecerle y a él y a sus padres que les recordarán por qué valía pena hacer música.