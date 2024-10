Por lo que las 'directioners' rindieron homenaje este sábado al ex integrante de la banda británica, al colocar en el lugar flores, pósters, un monitor del artista, fotos de Liam, además de veladoras y diversos carteles donde expresaron el cariño por el artista. .

También pusieron una pequeña bocina de donde se dejaba escuchar los éxitos de la agrupación, mientras sus fans iban llegando una a una al lugar.

“Fue una noticia muy sorprendente, sobre la reunión aquí me entró vía facebook y personalmente yo quise venir, porque siento que es algo que apenas nosotras sabemos cómo se siente, y esto es como un grupo de apoyo como quien dice. Somos una generación que creció con ellos, yo tenía 15 años cuando me hice fans de ellos y llevo la mitad de mi vida amándolos, y ver que un miembro ya no está es muy triste”, dijo Estefanía Osuna. Comentó que la mayoría está todavía lamentando los hechos.

“Cuando me enteré de la noticia sentí muy feo, primero la verdad entre en negación, yo me dijo que hasta que no vea que un familiar diga que se murió no voy a creer, fue un choque enorme porque era muy joven, fue una muerte. muy repentina, creo que One Direction fue la boy Band más importante de este milenio, me atrevería a decir, tiene muchos fans alrededor del mundo, esto que estamos haciendo es como decirle adiós”, comentó.

Entre los mensajes que pusieron sobre la pared los asistentes se podían leer “Siempre en nuestros corazones”, “Te extrañaremos”, “Espero que encuentres la paz y tranquilidad que no pudiste tener aquí”, “Te amare por siempre mi linda estrella”, entre otras.

La mayoría de las chicas asistentes portaron una prenda blanca, como símbolo de respeto y solidaridad en esta ocasión tan significativa.