Combina Selena Gomez la belleza con el sabor del Tajín, el chilito mexicano

La cantante Selena Gomez se ha convertido en una empresaria revolucionaría. Además de conquistar al mundo con su música y actuación, ha logrado abrirse camino en la industria de la belleza y la producción de contenidos.
Ahora a ser noticia global al unir dos mundos que, a primera vista, parecían incompatibles: el de la belleza y el sabor latino. La cantante y empresaria lanzó una colaboración entre Rare Beauty, su marca de belleza, y Tajín, el chilito en polvo mexicano más famoso en el mundo. Su nombre es Rare Beauty x Tajín Cheek & Lip Set y está disponible desde el 21 de agosto en Sephora y en RareBeauty.com.
El lanzamiento de edición limitada entre Rare Beauty y Tajín está inspirado en los colores y sabores intensos de la cocina mexicana. en tono Chamoy, un rojo marrón profundo que evoca la calidez de la salsa que acompaña frutas, dulces y botanas, y un Positive Light Luminizing Lip Gloss en tono Clásico, un terracota con destellos dorados y cobrizos que rinde homenaje al Tajín Clásico.
Ambos productos son veganos, libres de crueldad, aptos para piel sensible y dermatológicamente aprobados, aunque con una advertencia clara: no son comestibles, porque el encanto está en el color, no en el picante, señala quien.com
Sin embargo, esta colaboración tiene un sentido más profundo para Selena porque, aunque nació en Texas, siempre ha presumido orgullosa sus raíces mexicanas, incluso ha contado en entrevistas que el chilito Tajín formó parte de su vida cotidiana.
“Crecí con @tajinusa gracias a mi familia y aún lo pongo en todo...así que esta colaboración llevaba años cocinándose”, escribió en redes sociales, celebrando la unión de sus raíces con su marca.
Rare Beauty, fundada en 2020, ha trascendido como mucho más que una línea de cosméticos. Desde su creación, Selena la concibió como una plataforma para promover la autoaceptación, la inclusión y la salud mental.
De hecho, la marca mantiene su compromiso social y parte de las ganancias de esta colaboración se destinará tanto al Rare Impact Fund, que da acceso a servicios de salud mental para jóvenes, como a la Escuela Nacional de Cerámica en México, en reconocimiento a la riqueza cultural que Tajín también celebra.
Por su parte, el chile en polvo también tiene una historia de éxito. Su origen se remonta a 1985, cuando Horacio Fernández creó el condimento a partir de una receta familiar de chiles y limón.
En 1993, la marca comenzó su expansión en Estados Unidos y actualmente está presente en más de 65 países. Su unión con Rare Beauty es la primera colaboración de la firma de Selena con una marca de alimentos.