Combina Selena Gomez la belleza con el sabor del Tajín, el chilito mexicano

La cantante Selena Gomez se ha convertido en una empresaria revolucionaría. Además de conquistar al mundo con su música y actuación, ha logrado abrirse camino en la industria de la belleza y la producción de contenidos. Ahora a ser noticia global al unir dos mundos que, a primera vista, parecían incompatibles: el de la belleza y el sabor latino. La cantante y empresaria lanzó una colaboración entre Rare Beauty, su marca de belleza, y Tajín, el chilito en polvo mexicano más famoso en el mundo. Su nombre es Rare Beauty x Tajín Cheek & Lip Set y está disponible desde el 21 de agosto en Sephora y en RareBeauty.com.

El lanzamiento de edición limitada entre Rare Beauty y Tajín está inspirado en los colores y sabores intensos de la cocina mexicana. en tono Chamoy, un rojo marrón profundo que evoca la calidez de la salsa que acompaña frutas, dulces y botanas, y un Positive Light Luminizing Lip Gloss en tono Clásico, un terracota con destellos dorados y cobrizos que rinde homenaje al Tajín Clásico. Ambos productos son veganos, libres de crueldad, aptos para piel sensible y dermatológicamente aprobados, aunque con una advertencia clara: no son comestibles, porque el encanto está en el color, no en el picante, señala quien.com

El set incluye dos productos.