Comenzará ‘The Batman: Part II’ su rodaje el próximo año con Robert Pattinson

En la misma carta, Zaslav indicó que James Gunn ya está trabajando en el guion para la próxima película de la superfamilia de DC . El comunicado dijo que Gunn ya se está preparando para escribir el próximo capítulo del universo de súper-héroes.

La nota interna además elogió el reciente éxito de Superman , producido por el co-jefe de DC Studios James Gunn, que ha recaudado más de 560 millones de dólares a nivel mundial. Con estos anuncios, WBD marca una nueva etapa en la reorganización del universo cinematográfico de DC Comics.

En una carta dirigida a los accionistas de Warner Bros. Discovery (WBD), el consejero delegado David Zaslav confirmó que la película The Batman Part II , dirigida por Matt Reeves, comenzará su rodaje en la primavera de 2026. El estreno en cines ya tiene fecha fijada para el 1 de octubre de 2027.

Los proyectos citados explícitamente incluyen Supergirl: Woman of Tomorrow (2026), Clayface (2026) y una próxima película de Wonder Woman – Nuevo Capítulo. Este enfoque se enmarca en una visión a diez años para DC que abarca cine, televisión, videojuegos, productos de consumo y redes sociales, según el documento a los accionistas, detalla infobae.com

La película volverá a contar con Robert Pattinson en el papel del Caballero Oscuro, mientras que Matt Reeves ha confirmado el regreso de Colin Farrell como el Pingüino, en continuidad con la serie de HBO.

La producción entró oficialmente en fase de “pre­producción” según fuentes especializadas. Cabe recordar que el estreno de la primera entrega data de 2022, y habían transcurrido varios años de desarrollo del guion.

Originalmente, la secuela estaba prevista para estrenarse en 2025, pero fue pospuesta primero a 2026 y luego a 2027. Gunn defendió el retraso señalando que los intervalos de cinco años o más entre secuelas de gran escala son “bastante comunes”, citando ejemplos como Alien, Terminator, entre otros. El guion de Reeves se completó en junio de 2025, lo que permitió fijar oficialmente el arranque de rodaje en primavera.

La misiva a los accionistas también subraya que la franquicia DC nunca ha sido “gestionada de manera tan cohesionada, colaborativa y estratégica” como ahora, según WBD. Entre los proyectos televisivos destacados se mencionan la serie The Penguin, la nueva temporada de Peacemaker y la serie Lanterns, prevista para 2026.

Warner Bros. Discovery ha puesto en marcha la segunda entrega de The Batman con un calendario definido y un marco más amplio de expansión para DC Studios, con la expectativa de producir un flujo constante de contenido cinematográfico y televisivo en los próximos años.