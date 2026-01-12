Cómic original de ‘Superman’ se vende por 15 millones de dólares

Una copia rara del cómic que presentó al mundo a Superman y que también fue robada una vez de la casa del actor Nicolas Cage se vendió por una cifra récord de 15 millones de dólares.
La venta de Action Comics fue negociada por Metropolis Collectibles/Comic Connect, con sede en Manhattan, que indicó que el propietario del cómic y el comprador deseaban permanecer en el anonimato. Se conoce la existencia de menos de 100 copias, según Vincent Zurzolo, presidente de la entidad.
El cómic, que se vendía a 10 centavos cuando salió a la venta en 1938, era una antología de relatos sobre personajes, en su mayoría ahora poco conocidos. En unos pocos paneles, contaba la historia del origen del nacimiento de Superman en un planeta moribundo, su viaje a la Tierra y su decisión de adulto de “convertir su fuerza titánica en canales que beneficiasen a la humanidad”, de acuerdo con elnuevodia.com.
Su publicación marcó el inicio del género de superhéroes. Se tiene constancia de la existencia de unos 100 ejemplares de Action Comics n.º 1, según el presidente de Metropolis Collectibles/Comic Connect, Vincent Zurzolo.
“Es uno de los Santos Griales del cómic. Sin Superman y su popularidad, no existiría Batman ni otras leyendas del cómic de superhéroes”, dijo Zurzolo. “Su importancia en la comunidad del cómic se pone de manifiesto con su acuerdo, ya que borra el récord anterior”.
El cómic fue robado de la casa de Cage en Los Ángeles en el año 2000, pero fue recuperado en 2011 cuando lo encontró un hombre que había comprado el contenido de un antiguo almacén en el sur de California. Finalmente fue devuelto a Cage, que lo había comprado en 1996 por 150 mil dólares. Seis meses después de que se la devolvieran, la vendió en una subasta por 2.2 millones de dólares.
Stephen Fishler, director general de Metropolis Collectibles/Comic Connect, afirmó que el robo contribuyó en gran medida a aumentar el valor del cómic.
“Durante ese periodo de 11 años (que estuvo desaparecida), su valor se disparó”, dijo Fishler. “El ladrón hizo ganar mucho dinero a Nicolas Cage robándosela”.
Fishler lo comparó con el robo de la Mona Lisa, sustraída del museo del Louvre de París en 1911.