Cómic original de ‘Superman’ se vende por 15 millones de dólares

Una copia rara del cómic que presentó al mundo a Superman y que también fue robada una vez de la casa del actor Nicolas Cage se vendió por una cifra récord de 15 millones de dólares.

La venta de Action Comics fue negociada por Metropolis Collectibles/Comic Connect, con sede en Manhattan, que indicó que el propietario del cómic y el comprador deseaban permanecer en el anonimato. Se conoce la existencia de menos de 100 copias, según Vincent Zurzolo, presidente de la entidad.

El cómic, que se vendía a 10 centavos cuando salió a la venta en 1938, era una antología de relatos sobre personajes, en su mayoría ahora poco conocidos. En unos pocos paneles, contaba la historia del origen del nacimiento de Superman en un planeta moribundo, su viaje a la Tierra y su decisión de adulto de “convertir su fuerza titánica en canales que beneficiasen a la humanidad”, de acuerdo con elnuevodia.com.

