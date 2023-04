Ed Sheeran se enfrenta un juicio en que se determinará si es culpable o no de plagió por la canción Let’s Get It On, cuyo autor es Marvin Gaye y que se asemeja su éxito del británico Thinking Out Loud de 2014.

Son los herederos de Ed Townsend, coescritor que compuso la pieza junto a Marvin Gaye en 1973, son quienes demandan a Sheeran y aseguran que hay grandes similitudes entre ambas canciones.

Esta no es la primera vez que Ed Sheeran es demandado y llevado a los tribunales, en abril de 2022, el cantante británico ganó una demanda contra dos músicos que lo acusaron de plagiar una de sus canciones para su gran éxito Shape of You.

La familia de los demandantes aseguran que tanto Ed Sheeran como la banda Boyz II Men han hecho mezclas de las dos canciones.

El equipo de abogados del británico impugnó las acusaciones y aseguran que hay no docenas, sino cientos de canciones anteriores a la que ellos argumentan que usan acordes similares.

“Estas mezclas son irrelevantes para cualquier tema del caso y serían engañosas [y] confundirían al jurado”, agregó un abogado del cantante.