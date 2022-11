$!Comienzan las grabaciones de la bioserie de la cantante Gloria Trevi, en Televisa

“Es la primera vez que yo voy a contar mi vida y ustedes me van a encarnar. Me conmuevo mucho porque de alguna u otra manera es como si me viera a mí misma en esas diferentes etapas en las que si yo pudiera decirme algo, me diría: ve adelante, no tengas miedo, solamente no te rindas, Dios está contigo, las amo”, expresó la regiomontana desde un video en Instagram.

El proyecto está bajo las riendas de Carla Estrada, quien también produjo las bioseries de Joan Sebastian y Silvia Pinal, en 2016 y 2019, respectivamente.