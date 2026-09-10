Comparte Aldo Rendón que tiene problemas en el hígado y el bazo

El stylist también contó que padece gota y que el tratamiento para atender sus diferentes problemas de salud se había vuelto complicado mientras permanecía dentro de la competencia: “Como me da gota, yo me voy a andar medicando y empezar a interrumpir...Un desastre”.

Durante un encuentro con Maxine Woodside en un restaurante, Aldo Rendón dio algunos detalles sobre su estado y confirmó que todavía se encuentra en recuperación.

Tras su salida, el stylist aclaró que su decisión no estaba relacionada con ningún conflicto dentro del reality, sino con un problema médico que requería atención inmediata.

Aldo Rendón finalmente explicó qué ocurrió con su salud y por qué tuvo que abandonar de manera inesperada La Casa de los Famosos México.

De acuerdo con el stylist, los médicos que lo atendieron le hicieron exámenes médicos, entre ellos ultrasonidos. Sin embargo, los resultados reflejaron que era necesario continuar con la evaluación fuera del programa, detalla quien.com

La doctora que lo atendió le explicó que debía someterse a tomografías debido al tamaño de su bazo. Estos procedimientos no podían realizarse mientras permaneciera dentro de la casa por lo que continuar en el programa dejó de ser una opción.

Aldo Rendón ya había dejado claro que su salida no fue voluntaria en el sentido de haber perdido interés en la competencia. Por el contrario, aseguró que quería seguir conviviendo con sus compañeros y descubrir hasta dónde podía llegar en el reality.

“No tenía la más mínima gana de salirme, no sabía que era de los favoritos, no me hubiera enfermado”.

En un video que publicó en su cuenta de Instagram después de abandonar el programa, el stylist también quiso poner fin a las versiones que comenzaron a circular sobre los motivos de su salida y explicó que necesitaba atenderse de inmediato.

“Me salí más allá de las fantasías que se les ocurren inventar, que por esto y por lo otro; me salí porque estaba a punto de entregar el equipo ahí adentro”.

Aunque su participación dentro de la competencia terminó antes de lo previsto, Aldo todavía contempla la posibilidad de reencontrarse con sus compañeros.

El stylist explicó que continuará con el tratamiento y que su regreso dependerá de la evolución de su estado de salud y de la autorización de sus médicos. Si recibe luz verde, incluso podría aparecer nuevamente en alguna de las galas.