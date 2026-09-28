Comparte Aldo Rendón su estado de salud

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, Aldo Rendón recordó que durante su estancia en el reality comenzó a sentirse cada vez peor y que la decisión de sacarlo del programa llegó en un momento en el que desconocía la gravedad de lo que estaba ocurriendo.

El stylist reveló que los estudios que le realizaron tras su salida descartaron que los nódulos de su tiroides fueran malignos, aunque continúa bajo tratamiento por las afectaciones que presentó en el hígado y el bazo, además de una anemia hemolítica.

Aldo Rendón compartió una actualización sobre su estado de salud después de que tuvo que abandonar La Casa de los Famosos México 2026.

Antes de conocer los resultados más recientes, el stylist ya había contado que sus niveles de ácido úrico llegaron a estar casi tres veces por encima de lo normal y que los médicos habían detectado una inflamación importante en el hígado y el bazo: “Lo de la tiroides no fue maligno, detalla quien.com

El hígado, pues ya estoy en tratamiento. El bazo es una consecuencia de lo del hígado. También tuve una anemia hemolítica por lo del hígado”, explicó.

Aldo aclaró que su salida no estuvo relacionada con algún problema con la producción, las marcas o las polémicas que protagonizó durante el reality.

De acuerdo con su versión, fueron los médicos quienes determinaron que debía abandonar el encierro para realizarse estudios que no podían llevarse a cabo dentro de las instalaciones.

El stylist aseguró que desde las primeras semanas había comenzado a presentar molestias. Además de los problemas que posteriormente fueron detectados en sus órganos, sufrió un episodio de gota que complicó todavía más su estancia en el programa: “Yo llevaba dos semanas sintiéndome muy mal. Independientemente del hígado, de la tiroides, del bazo, me dio gota”, contó.

El dolor llegó a dificultarle algunas actividades cotidianas. Mientras tanto, el equipo médico de La Casa de los Famosos México comenzó a realizarle ultrasonidos y análisis de sangre.

En un principio, Rendón pensó que podría salir temporalmente para realizarse algunos estudios y después regresar al concurso. Sin embargo, la valoración médica cambió cuando los especialistas observaron el estado de algunos de sus órganos.

“Me dicen: ‘Con todo el dolor de nuestro corazón... eras un gran competidor, eres uno de los favoritos’. Y yo ahí dije: ‘¿Neta?’. Ya sabes, el ego, todo. Ya me siento mejor”, relató entre risas.

La conversación cambió cuando le explicaron que debía abandonar definitivamente el programa: “Me dijo: ‘Te tenemos que dejar ir’. Y yo dije: ‘¿Cómo?’. Les digo: ‘Me van a sacar para hacerme tratamiento’. ‘No, te tienes que ir de la casa’”.