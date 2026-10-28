Comparte Alejandro Sanz emotivo mensaje, tras accidente de trenes en España

Alejandro Sanz compartió un mensaje en sus redes por el accidente de trenes en términos municipales de Toledo que ha acabado con la vida de al menos 64 personas confirmadas este miércoles.

Suceso que ha tenido lugar solo nueve meses después de la tragedia de los trenes en Adamuz, Córdoba. El cantante se ha enterado de lo ocurrido con los dos trenes de AVE e Iryo en México, donde se encuentra por su gira de conciertos.

Al enterarse de lo sucedido, ha escrito en X: “Me despierto en México con el corazón encogido y el alma rota. Qué dolor tan hondo... Ante una catástrofe así no hay palabras ni consuelo posible. Impotencia absoluta. Incomprensión”, escribió.