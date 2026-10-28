Comparte Alejandro Sanz emotivo mensaje, tras accidente de trenes en España

Alejandro Sanz compartió un mensaje en sus redes por el accidente de trenes en términos municipales de Toledo que ha acabado con la vida de al menos 64 personas confirmadas este miércoles.
Suceso que ha tenido lugar solo nueve meses después de la tragedia de los trenes en Adamuz, Córdoba. El cantante se ha enterado de lo ocurrido con los dos trenes de AVE e Iryo en México, donde se encuentra por su gira de conciertos.
Al enterarse de lo sucedido, ha escrito en X: “Me despierto en México con el corazón encogido y el alma rota. Qué dolor tan hondo... Ante una catástrofe así no hay palabras ni consuelo posible. Impotencia absoluta. Incomprensión”, escribió.
Me despierto en México con el corazón encogido y el alma rota. Qué dolor tan hondo...ante una catástrofe así no hay palabras ni consuelo posible. Impotencia absoluta. Incomprensión. Todo mi cariño a las víctimas, a sus familias y a los equipos de rescate que se dejan la piel ayudando. Mi corazón está allí con vosotros.— Alejandro Sanz (@AlejandroSanz)
October 28, 2026
Me despierto en México con el corazón encogido y el alma rota. Qué dolor tan hondo...ante una catástrofe así no hay palabras ni consuelo posible. Impotencia absoluta. Incomprensión. Todo mi cariño a las víctimas, a sus familias y a los equipos de rescate que se dejan la piel ayudando. Mi corazón está allí con vosotros.
“Todo mi cariño a las víctimas, a sus familias y a los equipos de rescate que se dejan la piel ayudando. Mi corazón está allí con vosotros”, ha terminado.
En México también se encuentra Vanesa Martín, que horas antes ha expresado en Instagram: “En este desvelo a 12 mil km acabo de leer lo sucedido, el choque de trenes. Se me encogió fuerte el alma, de nueva una noticia así, cuánto dolor. Todo mi cariño y mi abrazo más profundo a las familias de las víctimas, a los heridos y a todas las personas afectadas por esta tragedia. Cuántos trenes, cuántas vida en movimiento. Qué frágil es la vida, qué importante es no olvidarlo. Todo mi corazón con vosotros”.
Entre las más de 500 personas que viajaban en los dos trenes siniestradas se encontraban la ex ministra de Rajoy Fátima Báñez (que ha fallecido a los 59 años); o Manuel Bandera y Joaquín Torres, que han hablado de lo ocurrido muy impactados, detalló eleconomista.es