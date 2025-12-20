Comparte Bad Bunny el escenario junto a Julieta Venegas

El reguetonero interrumpió momentáneamente su setlist para presentar a Julieta Venegas, lo que desató la euforia del público al verla ingresar al escenario en medio de gritos y aplausos.

La sorpresa se dio en el sexto concierto de los ocho programados en la gira de Bad Bunny que ha convertido a la CDMX en una de las paradas más importantes de este tour global.

Bad Bunny sorprendió la noche del 19 de diciembre durante su Debí Tirar Más Fotos World Tour en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México al invitar sobre el escenario a la cantautora Julieta Venegas, quien se sumó al espectáculo para interpretar tres canciones junto al cantante puertorriqueño.

ora sí nos dio fomo no estar ahí 😭 ¿envidia? Sí, solo a los que vieron a Bad Bunny y Julieta Venegas cantar Lento, Ojitos Lindos y Lo siento BB:/ en su sexto concierto en la CDMX 🥲 📹: Créditos en cada clip pic.twitter.com/dhJXQXJBr9

Juntos interpretaron varios temas que hicieron vibrar al público. Empezaron con Lo siento BB (colaboración que hicieron en 2021), seguido de Lento, una de las canciones icónicas en la carrera de Venegas que conecta con distintas generaciones, señala quien.com

Culminaron con Ojitos Lindos, otro de los himnos recientes de Bad Bunny, creando un cruce musical que fue descrito como uno de los instantes más memorables del concierto.

Más allá del impacto musical, la serie de conciertos de Bad Bunny en la CDMX ha generado una importante derrama económica, beneficiando a hoteles, restaurantes y comercios locales debido al flujo de fanáticos nacionales e internacionales que han asistido a las fechas agotadas.

Horas después de la presentación, Julieta Venegas expresó públicamente su agradecimiento a Bad Bunny tras la sorpresiva participación que tuvo en uno de sus conciertos en la Ciudad de México.

A través de su cuenta de Instagram, la cantautora compartió varias fotografías junto al artista puertorriqueño tomadas detrás del escenario y durante el show, acompañadas de un mensaje en el que destacó la emoción y el cariño con el que vivió el momento.

“Me siento profundamente agradecida y honrada de poder compartir contigo @badbunnypr “, escribió.

Durante su sexto concierto de la serie de ocho presentaciones que ofrece en la Ciudad de México como parte de su Debí Tirar Más Fotos World Tour, Bad Bunny no solo sorprendió al público musical con la aparición de Julieta Venegas en el escenario principal, sino que también reunió a varias figuras del espectáculo latino en el espacio conocido como “La Casita”, un área especial dentro del Estadio GNP Seguros donde artistas y celebridades disfrutan el show en un ambiente más íntimo.