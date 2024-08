El ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha compartido su ya tradicional lista de reproducción de verano, y como era de esperarse, ha causado revuelo en redes sociales.

Entre los temas más populares y que han captado la atención se encuentran los siguientes.

Wanna Be/GloRilla & Megan Thee Stallion: Este tema, que ha sido un éxito en las listas de popularidad, no podía faltar en la playlist de Obama. Con su energía y ritmos vibrantes, es un claro reflejo de la música que está dominando el verano.

Perro Negro Bad Bunny & Feid: No es sorpresa que Bad Bunny, uno de los artistas más influyentes del momento, aparezca en la lista. Junto a Feid, es un tema que fusiona ritmos latinos con un estilo único, haciéndolo uno de los favoritos de este verano.

Them Belly Full/ Bob Marley & The Wailers: Este clásico de reggae sigue resonando a través de las décadas, y su inclusión en la lista de Obama demuestra el impacto duradero de la música de Bob Marley.

Texas Hold ‘Em”/Beyoncé: La reina del pop y el R&B también hace su aparición con un tema que ha sido muy escuchado este año. Beyoncé sigue siendo una de las artistas más influyentes, y su música sigue marcando tendencia.

Lil Boo Thang/Paul Russell: Este hit emergente ha ganado popularidad rápidamente, y su ritmo pegajoso ha hecho que sea un favorito tanto en listas de reproducción como en pistas de baile.

Obama, conocido por su amor por la música, expresó en su publicación:

“Con el verano llegando a su fin, quería compartir algunas canciones que he estado escuchando últimamente, y no sería mi lista de reproducción si no incluyera una mezcla ecléctica. Espero que encuentren algo nuevo para escuchar.”

La lista, que combina clásicos de todos los tiempos con éxitos contemporáneos, es un reflejo de la diversidad cultural y musical que Obama ha promovido durante su vida pública.

Desde el soul de los años 60 hasta los ritmos urbanos más actuales, la selección de Obama ofrece algo para todos los gustos, reafirmando su conexión con la cultura popular actual.