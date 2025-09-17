Comparte Barbra Streisand emotivo homenaje a Robert Redford

Ante la triste noticia del fallecimiento de Robert, artistas, amigos y fans de todo el mundo han enviado sus condolencias. Barbra Streisand no fue la excepción, pues más allá de la pantalla, ambos compartían una sólida amistad y formaron una pareja protagónica única en el cine de los años 70.

A través de una publicación emotiva, Streisand recordó la profunda conexión que compartió con Redford, especialmente en uno de sus proyectos cinematográficos más emblemáticos Tal como éramos ‘The Way We Were.

La legendaria cantante y actriz Barbra Streisand ha conmovido al mundo del espectáculo y a sus seguidores al despedirse de su querido amigo y coprotagonista, el icónico actor y cineasta Robert Redford, quien tristemente falleció el 16 de septiembre de 2025.

En su homenaje, Streisand compartió una fotografía alusiva de ambos, rememorando cómo, a pesar de sus notables diferencias, supieron comprenderse mutuamente, tal como ocurría con sus personajes en la película, señala milenio.com

“Todos los días en el set de The Way We Were fueron emocionantes, intensos y pura alegría. Éramos tan opuestos: él venía del mundo de los caballos; ¡yo era alérgica a ellos! Sin embargo, seguíamos intentando descubrir más sobre el otro, al igual que los personajes en la película.”

Además, la cantante y actriz enfatizó las cualidades personales de Redford, describiéndolo con profunda admiración. “Bob era carismático, inteligente, intenso, siempre interesante... y uno de los mejores actores que jamás hayan existido. La última vez que lo vi, cuando vino a almorzar, hablamos sobre arte y decidimos enviarnos nuestros primeros dibujos”.

Como emotiva despedida, Barbra Streisand cerró su tributo con una poderosa frase que resume su sentir. “Era único en su clase y estoy muy agradecido de haber tenido la oportunidad de trabajar con él”.

La película Tal como éramos narra la compleja y a menudo agridulce historia de amor entre Katie Morosky (interpretada por Barbra Streisand) y Hubbell Gardiner (interpretado por Robert Redford).

Katie se presenta como una activista política apasionada y una intelectual, mientras que Hubbell es un atractivo y carismático escritor con una visión más conformista y apolítica de la vida.

A lo largo de los años, su relación se desarrolla desde sus encuentros universitarios hasta el matrimonio, enfrentándose constantemente a sus profundas diferencias ideológicas y personales que, a la larga, resultan irreconciliables.

La cinta es un retrato conmovedor de cómo el amor puede florecer y, lamentablemente, marchitarse bajo el peso de las convicciones y las decisiones individuales.