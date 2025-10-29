$!Comparte Belinda emotivo encuentro con Cher en Los Ángeles

Los reflectores de Hollywood se encendieron cuando Belinda y Cher compartieron un emotivo encuentro durante la gala “Masters of Light” de Swarovski , celebrando su 130 aniversario. El momento generó un revuelo en redes sociales, consolidando a Belinda como una de las artistas latinas con mayor proyección global. La cantante mexicana asistió como representante latinoamericana de Swarovski, luciendo un vestido dorado diseñado especialmente para la ocasión. Sus fans no dejaron pasar ningún detalle, desde su maquillaje hasta los accesorios que complementaban su look, que destacó entre las celebridades presentes en West Sunset Boulevard, en Los Ángeles.

Cher mostró su simpatía y cercanía durante el encuentro, compartiendo risas y un emotivo abrazo con Belinda. Esta reunión ya se había gestado tras una colaboración virtual en 2024, y este momento confirmó la admiración mutua y la conexión entre dos generaciones de artistas influyentes. El encuentro fue capturado en fotos virales que rápidamente inundaron Instagram, Twitter y TikTok, acumulando miles de “me gusta” y comentarios de fans, detalla quien.com

Este reencuentro se convirtió en trending topic, demostrando la influencia global de ambas artistas y el poder de la música pop para unir culturas y generaciones. En noviembre de 2024, Belinda y Cher se unieron para lanzar una renovada versión de “DJ Play a Christmas Song”, la cual combina inglés y español y llegó como parte de la edición deluxe navideña del álbum de Cher.