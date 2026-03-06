Comparte Benny Blanco, esposo de Selena Gomez, su amor por la comida mexicana

El productor musical Benny Blanco volvió a acaparar la atención en redes sociales , pero esta vez no por su música, o por debate relacionado con su higiene, sino por su gusto por la gastronomía mexicana.

El esposo de Selena Gomez compartió recientemente cuál es su platillo mexicano favorito: las clásicas quesadillas, y mostró cómo las preparan en casa.

El momento quedó registrado en un video publicado en redes sociales, donde Blanco invitó a la creadora de contenido Rebeca Coss Guerrero para enseñar el paso a paso de esta popular receta mexicana.

Durante el clip, la influencer cocina mientras explica los ingredientes y el proceso para lograr una quesadilla tradicional hecha con masa desde cero.

Aunque no aparece directamente frente a la cámara, Selena Gomez participó detrás de escena grabando el video y guiando la grabación, incluso hablando en español durante la filmación, señala quien.com