Comparte Benny Blanco, esposo de Selena Gomez, su amor por la comida mexicana

El productor musical Benny Blanco volvió a acaparar la atención en redes sociales , pero esta vez no por su música, o por debate relacionado con su higiene, sino por su gusto por la gastronomía mexicana.
El esposo de Selena Gomez compartió recientemente cuál es su platillo mexicano favorito: las clásicas quesadillas, y mostró cómo las preparan en casa.
El momento quedó registrado en un video publicado en redes sociales, donde Blanco invitó a la creadora de contenido Rebeca Coss Guerrero para enseñar el paso a paso de esta popular receta mexicana.
Durante el clip, la influencer cocina mientras explica los ingredientes y el proceso para lograr una quesadilla tradicional hecha con masa desde cero.
Aunque no aparece directamente frente a la cámara, Selena Gomez participó detrás de escena grabando el video y guiando la grabación, incluso hablando en español durante la filmación, señala quien.com
En el video, la cocinera mexicana explica que la preparación comienza colocando queso dentro de la masa antes de doblarla y freírla hasta que quede dorada. Una vez lista, se acompaña con distintos ingredientes tradicionales que potencian el sabor.
Entre los toppings que aparecen en la receta destacan: lechuga, crema, queso, salsa, guacamole y carnita asada. El resultado es una quesadilla crujiente y con mucho sabor, un platillo que, según el productor, se ha vuelto uno de sus favoritos en casa.
La publicación rápidamente generó reacciones entre fans, quienes celebraron ver cómo la cocina mexicana sigue ganando terreno incluso entre celebridades de Hollywood. La colaboración también fue bien recibida por los seguidores de la influencer culinaria, quien cuenta con millones de seguidores en redes sociales.
Rebeca Coss Guerrero es una creadora de contenido gastronómico mexicana que ha ganado popularidad en redes sociales gracias a sus videos donde enseña a preparar recetas tradicionales de manera sencilla y entretenida.
Originaria de Guanajuato, la influencer ha construido una comunidad de millones de seguidores en plataformas como TikTok, YouTube e Instagram, donde comparte platillos mexicanos y tips de cocina que suelen volverse virales.