Comparte Brendan Fraser su preparación para ‘La Momia 4’

La información sobre el regreso de Fraser y Rachel Weisz fue confirmada por Universal Pictures, que tiene programado el estreno de la nueva película para el 15 de octubre de 2027. Fraser también confirmó recientemente que regresaría como Rick O’Connell y el rodaje comenzará el 7 de septiembre.

El actor reconoció que regresar a una franquicia de acción implica un reto físico y pidió a sus seguidores que le desearan suerte mientras pone a punto su cuerpo para las nuevas escenas.

Brendan Fraser volverá como Rick O’Connell en La Momia 4 y ya comenzó una nueva etapa de preparación para retomar al personaje que interpretó por primera vez hace 27 años.

Durante su participación en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Fraser habló sobre el desafío de volver a interpretar a un personaje de acción después de varios años, señala elimparcial.com

El actor, que actualmente tiene 57 años, resumió el proceso con una frase que llamó la atención de los seguidores de la saga. “Por favor, deséenme suerte. Estoy haciendo todo lo posible para poner a punto este equipo de 57 años”.

La declaración hace referencia a su preparación para volver a las exigencias físicas que implica interpretar a Rick O’Connell. Fraser debutó como el aventurero en La Momia de 1999, cuando tenía 30 años. La última película de la trilogía protagonizada por él fue La Momia: La tumba del emperador Dragón, estrenada en 2008.

El rodaje ya comenzó. Fraser señaló durante una aparición en el Festival de Cine Americano de Deauville que tenía que regresar al trabajo el lunes 7 de septiembre. El actor describió el reencuentro con Rick O’Connell como volver a encontrarse con un viejo amigo.

La producción contempla locaciones en Londres y Marruecos, de acuerdo con información disponible sobre el proyecto.

La nueva entrega reunirá nuevamente a Brendan Fraser y Rachel Weisz. Fraser retomará a Rick O’Connell, mientras que Weisz volverá como Evelyn Carnahan. John Hannah también regresará como Jonathan Carnahan, hermano de Evelyn.

El regreso de Weisz es relevante porque la actriz no participó en La Momia: La tumba del emperador Dragón, donde Maria Bello interpretó a Evelyn.

Ahora, casi dos décadas después de aquella tercera película, Fraser y Weisz volverán a compartir pantalla como la pareja protagonista.

La cuarta entrega estará dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, conocidos por su trabajo conjunto dentro de la franquicia Scream y por películas como Ready or Not.

El guion está a cargo de David Coggeshall y la producción reúne a Universal Pictures con Project X Entertainment y Radio Silence Productions.

Universal Pictures tiene programado el estreno de La Momia para el 15 de octubre de 2027, exclusivamente en cines. La fecha aparece actualmente en el calendario oficial del estudio.