Comparte Carín León un adelanto de ‘Chapayeka’, su nuevo proyecto

Aunque inicialmente no se conocían detalles sobre el título ni el lanzamiento, el artista hermosillense ya oficializó que el documental llevará por nombre Chapayeka y llegará a plataformas en una fecha confirmada por él mismo.

El material generó gran interés entre sus seguidores debido a su conexión personal con el barrio donde vivieron sus abuelos y por la presencia de figuras emblemáticas del regional mexicano.

Carín León confirmó la fecha de estreno y compartió el primer avance de “Chapayeka”, su nuevo proyecto musical filmado en la colonia La Matanza, en Hermosillo, Sonora. La información proviene de las grabaciones realizadas a finales de noviembre de 2025, además de publicaciones posteriores del propio artista en plataformas digitales.

De acuerdo con la información compartida por Carín León, Chapayeka ya tiene fecha de estreno. El proyecto saldrá a la luz el próximo 11 de diciembre en una ventana que el artista definió como parte de una serie de lanzamientos centrados en su identidad sonora y en sus raíces en Hermosillo, señala elimparcial.com

El primer avance publicado por el artista muestra escenas del barrio, fragmentos musicales y la convivencia con los habitantes de La Matanza, lo que confirma que el enfoque del documental será íntimo y situará al público dentro de la historia personal del cantante.

Las grabaciones se realizaron en la colonia La Matanza, uno de los barrios más antiguos y representativos de Hermosillo. La visita de Carín León convocó a cientos de habitantes, quienes se reunieron para presenciar el rodaje. Los vecinos lo recibieron como “el hijo predilecto de la colonia”, ya que es el lugar de origen de sus abuelos.

Durante la jornada, las cámaras capturaron recorridos por las calles del barrio, interacciones con los residentes y presentaciones espontáneas acompañadas por vecinos y visitantes.

El documental también incluye la colaboración de dos figuras clave del regional mexicano, uno de ellos fue Lalo Mora, quien agradeció la invitación y compartió escenario con Carín León.

También estuvo Eliseo Robles, quien recordó su conexión con Hermosillo, ciudad donde vivió hace más de 30 años mientras buscaba oportunidades artísticas.

Los artistas interpretaron temas clásicos como Tragos de amargo licor, Laurita Garza y Mi caballo pobre, cuyos fragmentos formarán parte del documental.

Los asistentes presenciaron una jornada festiva. La producción ofreció comida y bebidas, entre ellas bacanora, y se esperaba la llegada de más invitados musicales a lo largo del día. El ambiente permitió registrar escenas que reflejan la vida cotidiana de La Matanza y el vínculo del público con el género regional mexicano.

Este enfoque, centrado en la comunidad, confirma que Chapayeka busca retratar tanto la historia de Carín León como la identidad cultural de Hermosillo.

El primer avance de Chapayeka revela la conexión familiar del artista con La Matanza, presentaciones musicales entre calles, casas y espacios tradicionales. La participación de referentes como Lalo Mora y Eliseo Robles, imágenes de los habitantes del barrio durante las grabaciones, un recorrido visual por los lugares más representativos del barrio.

Aunque aún no se conocen todos los detalles del contenido final, el adelanto confirma que este nuevo álbum será un proyecto que mezcla música, historia personal y retrato social.