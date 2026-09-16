$!Comparte Cynthia Rodríguez nuevas fotos de su embarazo

La llegada de un nuevo integrante a la familia de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera está cada vez más cerca. Mientras la pareja disfruta la espera de su segunda hija, la conductora compartió nuevas fotografías en las que presumió cuánto ha crecido su pancita. Cynthia aprovechó el momento para dedicarle unas emotivas palabras a la bebé que espera, quien ya tiene nombre: María. La publicación rápidamente se llenó de felicitaciones, pero hubo un comentario que destacó especialmente: el de Carlos Rivera, papá de la pequeña. En las fotografías, Cynthia aparece con un conjunto en rosa mexicano formado por pantalón y top sin mangas, mientras sostiene con ambas manos su baby bump y sonríe frente a la cámara. En otra de las imágenes posa para una selfie en la que deja ver la felicidad que vive durante esta etapa, detalla quien.com

“Mi María, mi princesa...Todavía no te conocemos y ya ocupas un lugar inmenso en nuestros corazones. Te soñamos, te esperamos y te amamos más cada día”, escribió la también cantante junto a las fotografías. La publicación provocó una ola de mensajes de cariño de sus seguidores, quienes han acompañado a Cynthia desde que ella y Carlos anunciaron que volverían a convertirse en padres. Esta será la segunda hija de la pareja, que en agosto de 2023 recibió a su primer hijo, León. El pequeño, que recientemente cumplió tres años, está a punto de convertirse en hermano mayor.